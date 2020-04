Les highlights de Jaylen Brown… édition Christmas Day : une barbe aussi belle que celle du père Noël et une hotte remplie de tomars

Cinquième meilleur arrière de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Jaylen Brown n’a visiblement pas assez marqué les esprits pour avoir le droit à sa propre compilation sur la chaine officielle de la NBA. Rien de grave puisqu’en un seul match, celui de Noël, il nous a régalé autant que les autres en 82 matchs, à quelque chose près.



En ce 25 décembre 2019, Jaylen Brown et ses Celtics affrontaient la grosse défense des champions en titre, les Raptors de Toronto. Or, visiblement, Jay aime autant les dinosaures que Ross Geller car ce soir-là l’arrière de Boston a livré une performance aussi belle que ses chaussures étaient laides, c’est dire le niveau de la performance. 30 points, 6 rebonds et 4 passes à 10/13 au tir et à 5/7 de loin., preuve s’il en fallait une de la palette offensive de plus en plus complète de la barbe la plus taillée de NBA. Des bons choix de tirs (49% cette saison) dont des shoots de loin donc (38% sur la même période) mais ce n’est pas tout. Jaylen c’est aussi un dunkeur fou et des qualités physiques magnifiques pour un arrière. C’est aussi un handle en progression et des moves de plus en plus travaillés, Pat McCaw et Rondae Hollis-Jefferson en témoigneront puisque ce soir-là Mr Marron les a mis dans le vent au point où les deux Dinos furent enrhumés pendant deux semaines.

Jaylen Brown est un joueur magnifique alors si la NBA nous écoute, il mérite sa compilation de highlights sur la saison. En attendant régalez-vous avec ce résumé de son match, et si vous souhaitez le voir en entier pour vous rendre compte de son impact, le NBA League Pass est toujours gratuit.