En remportant aisément la cinquième manche des Finales NBA 2024 cette nuit, les Celtics ont effacé leur piètre performance du Game 4 mais ont surtout validé leur magnifique saison, eux qui ont dominé d’octobre à juin. Retour sur la campagne historique de Boston, en chiffres !

Bilan en saison régulière : 64 victoires – 18 défaites

64 victoires – 18 défaites Bilan en Playoffs : 16 victoires – 3 défaites

16 victoires – 3 défaites Bilan global : 80 victoires – 21 défaites

Cette saison, les Celtics ont réalisé leur quatrième meilleure régulière de l’histoire de la franchise, après 1973 (68 wins), 1986 (67 wins) et 2008 (66 wins). En Playoffs, dans l’ère moderne, leur bilan est le meilleur de l’histoire des C’s avec 16 victoires en 19 matchs. C’est une victoire de plus que les mythiques Celtics de 1986, qui avaient terminé leur campagne avec un bilan de 15-3 (le premier tour était au meilleur des cinq matchs à l’époque). Sachant qu’on parle de la franchise la plus victorieuse de l’histoire (18 titres NBA), c’est un record qui pèse !

Plus globalement, les Celtics entrent dans le Top 10 all-time des meilleurs bilans en Playoffs, Avec 80 victoires cette saison, régulière et Playoffs confondus, ils viennent d’établir le 13e plus gros total de l’histoire. Et avec un pourcentage de victoires de 79,2% (80-21), ils sont 11e parmi les équipes qui ont terminé Championnes NBA.

Efficacité offensive en régulière : 122,2 points pour 100 possessions (1er de la NBA, 1er dans l’histoire)

122,2 points pour 100 possessions (1er de la NBA, 1er dans l’histoire) Efficacité défensive en régulière : 110,6 points pour 100 possessions (2e de la NBA)

110,6 points pour 100 possessions (2e de la NBA) Net rating en régulière : +11,7 points sur 100 possessions (1er de la NBA)

+11,7 points sur 100 possessions (1er de la NBA) Efficacité offensive en Playoffs : 116,8 points pour 100 possessions (4e de la NBA)

116,8 points pour 100 possessions (4e de la NBA) Efficacité défensive en Playoffs : 108,2 points pour 100 possessions (2e de la NBA)

108,2 points pour 100 possessions (2e de la NBA) Net rating en Playoffs : +8,6 points sur 100 possessions (1er de la NBA)

En plus de leur bilan très impressionnant cette saison, les Celtics ont été hyper dominants des deux côtés du terrain. Boston a tout simplement affiché la meilleure efficacité offensive de l’histoire de la NBA cette année, tout en étant une forteresse défensive. Les C’s ont perfectionné le concept du “five out” en attaque (cinq joueurs capables de shooter de loin) tout en n’ayant quasiment aucun point faible dans leur moitié de terrain. Un vrai rouleau compresseur.

Les chiffres sont certes un peu moins impressionnants en Playoffs, ce qui est logique sachant que le niveau de compétition monte d’un cran. N’oublions pas non plus que Boston a été privé de Kristaps Porzingis pendant une grande partie des PO, lui qui est essentiel à travers la menace extérieure qu’il représente et la protection de cercle qu’il apporte.

Si on prend donc l’intégralité de la saison, entre la régulière et les Playoffs…

… Boston termine avec un bilan monstrueux de 80 victoires pour 21 défaites.

80-21 depuis octobre dernier.

64-18 en régulière

16-3 en Playoffs

Domination totale.

Certains diront que leur parcours en Playoffs a été grandement facilité par les blessures qu’ont connues Miami, Cleveland et Indiana à l’Est. Mais les Celtics ont fait le boulot en champion, sans être toujours convaincants mais en étant (presque) toujours solides dans leur ascension vers les sommets. Et comme on l’a dit plus haut, eux aussi ont dû faire sans Kristaps Porzingis, blessé au premier tour des Playoffs avant de revenir pour deux matchs et demi en Finales NBA.

Tous les chiffres le disent, et la 18e bannière de champion le confirme : les Celtics 2023-24 ont largement dominé la concurrence.