Pourtant bien partis pour battre les Wolves cette nuit, Houston a complètement craqué dans la suite de la rencontre, laissant Minnesota l’emporter dans le money-time (104-96). Les Rockets sont désormais sur 7 défaites de suite, et 12 sur les 13 derniers matchs. Belle ambiance.

Le signe d’une équipe qui ne va clairement pas bien ?

La capacité des adversaires à se rattraper et les malmener au finish, même quand c’est pas la giga forme chez eux.

En douce amélioration sans pour autant en faire une bannière au plafond, les Wolves étaient en déplacement à Houston et pensaient se faire plaisir. Malheureusement, sur le début de match ce sont bien les Rockets qui attaquaient fort, et on se demandait si la plume allait être aiguisée envers Chris Finch. Fort heureusement pour le coach de Minnesota, on parle de Houston en face. Donc en ce moment, c’est un peu : allez-y, c’est gratuit.

Pourtant séduisants à Chicago fin décembre, les Rockets nous donnaient un chouille d’espoir.

On se disait, y’a du talent, faut juste un peu de temps, et on aura certainement droit à une belle streak positive dans très peu de temps.

Hélas, cette victoire chez les Bulls n’était qu’une respiration d’une seconde dans une longue heure de souffrances.

Les 13 derniers matchs des Rockets. pic.twitter.com/RoafoHxx1m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2023

Comme expliqué en introduction, Minnesota aurait pu se gameller à Houston cette nuit mais les Rockets ont fait le nécessaire pour retourner le match.

No disrespect envers D’Angelo Russell, Taurean Prince, Anthony Edwards et Rudy Gobert qui ont fait le taf, mais on parle des Rockets en face. Donc d’une équipe qui, face à un peu de défense et donc de structure, peut totalement s’effondrer : 27 à 15 pour les Wolves dans le dernier quart, la large avance du début de match s’est effondrée et la défaite a été emballée.

Une 7ème défaite de suite, une 12ème défaite en 13 matchs, qu’attend-t-on pour que ça bouge à Houston ?

On parlait récemment du dossier Stephen Silas, et la quasi-certitude qu’il ne passera pas le mois de janvier, et bien ça commence à sentir vraiment pas bon pour le coach comme la jeunesse sur place. Car perdre est une chose, on en voit des jeunes équipes se faire malmener. Mais perdre sans progression, en répétant les mêmes erreurs, et en donnant le sentiment que les jeunots travaillent dans un cadre pas très sain… c’est le pire. Et c’est ce que Houston dégage comme vibe en ce moment.

La bonne nouvelle, c’est qu’en NBA on peut toujours se reprendre, n’est-ce pas ?

Les Rockets vont donc se déplacer 2 fois à Sacramento, puis chez les Lakers et les Clippers. Good luck.