Nikola Jokic a bouclé janvier avec plus de 400 points, 200 rebonds et 100 assists : une première depuis mars 1976 et un certain… Kareem Abdul-Jabbar

Ce n’est évidemment un secret pour personne, Nikola Jokic réalise une saison complètement folle, peut-être encore plus folle que celle de l’an passé quand il a gagné le titre de MVP. Et le mois de janvier 2022 est probablement le plus abouti de tous pour le Joker, lui qui vient de réaliser un exploit qu’on n’avait pas vu en quasiment un demi-siècle…

16 matchs joués, 425 points marqués, 211 rebonds gobés et 144 caviars distribués. Voici les totaux de Nikola Jokic sur le premier mois de l’année 2022. Dit comme ça, peut-être que vous avez du mal à vous représenter l’ampleur de la dinguerie alors on vous aide un peu. Cela fait depuis près de 46 ans qu’on n’avait pas vu un joueur NBA atteindre la barre des 400 points, 200 rebonds et 100 passes décisives sur un mois du calendrier. Le dernier ? C’est un certain Kareem Abdul-Jabbar en mars 1976, quand il évoluait dans sa septième saison NBA mais la première sous le maillot mythique des Los Angeles Lakers. Durant ce mois-ci, Kareem avait tourné à 27,6 points, 16,2 rebonds et 6,6 passes décisives en 16 matchs joués également, comme le Joker. Les stats par match de Nikola ? Quasiment le même nombre de points (26,6), trois rebonds en moins (13,2), mais aussi quelques assists en plus (9) car c’est un peu sa marque de fabrique. Bien évidemment, l’idée ici n’est pas de comparer KAJ et Jokic, d’autant plus qu’on parle de deux pivots aux styles complètement différents et dont le prime est séparé de plusieurs décennies. Cependant, quand vous jouez poste 5 et que votre nom se retrouve dans la même phrase que celui qui est souvent considéré comme l’un des cinq voire trois meilleurs joueurs de l’histoire du basket, c’est que vous n’êtes plutôt pas mauvais à ce merveilleux sport qu’est le panier-ballon.

C’est donc officiel, Nikola Jokic est devenu le premier joueur à envoyer minimum 400 points, 200 rebonds et 100 passes décisives dans un seul mois du calendrier depuis 1976. Le dernier à l’avoir fait s’appelle… Kareem Abdul-Jabbar. KAJ avait fini MVP de la saison NBA 1976. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2022

Pour info, Kareem Abdul-Jabbar avait terminé MVP de la saison 1975-76 au terme d’une course acharnée avec Bob McAdoo et Dave Cowens, respectivement deuxième et troisième du classement cette année-là. Tiens, on a comme l’impression que ce scénario ressemble pas mal à celui de cette année. Parce que oui, bien malin celui qui peut dire aujourd’hui qui va finir avec le trophée de MVP 2022 dans les mains. Jokic ? Joel Embiid ? Giannis Antetokounmpo ? Quelqu’un d’autre ? Il reste une trentaine de matchs à jouer dans cette campagne et c’est aussi ouvert que la défense des Blazers en plein mois de novembre. Par contre, ce qui est certain, c’est que le dossier du Joker se solidifie de plus en plus. Grâce à ses perfs individuelles monstrueuses évidemment, mais aussi parce que les Nuggets commencent à enchaîner les wins de manière très sérieuse. Cinq de suite à l’heure de ces lignes, huit victoires sur les dix derniers matchs, et un bilan de 11-5 sur l’ensemble du mois de janvier. Résultat, Jokic et ses copains ont pris place dans le Top 5 de la Conférence Ouest avec un bilan global de 28 succès pour 21 revers. Si une telle dynamique se poursuit, l’argument des résultats collectifs insuffisants risque de devenir rapidement périmé, d’autant plus que les Sixers d’Embiid (30-19) et les Bucks de Giannis (31-21) n’ont pas non plus des bilans exceptionnels. Enfin, last but not least, il ne s’agirait pas d’oublier que Nikola Jokic fait tout ça pendant que Jamal Murray et Michael Porter Jr. – ses deux lieutenants – squattent l’infirmerie depuis quasiment toute la saison. #Monstre.

Nikola Jokic évolue tout simplement à un niveau all-time et cette incroyable statistique en est peut-être la plus grande des preuves. On ne sait pas si le Joker terminera avec le titre de MVP dans les mains comme KAJ en 1976, mais ce qui est sûr c’est qu’on n’oubliera pas sa campagne de sitôt.