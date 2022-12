Pas de Coupe du Monde ? Pas de problème ! Votre Ligue préférée est là pour vous offrir votre dose de suspense, en particulier pour ceux qui ont prévu de regarder Titanic alors qu’ils connaissent déjà la fin.

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Clippers

1h30 : Nets – Hornets

1h30 : Knicks – Hawks

1h30 : Raptors – Lakers

2h : Bulls – Wizards

2h : Grizzlies – Thunder

2h : Bucks – Kings

2h : Timberwolves – Pacers

2h : Pelicans – Pistons

3h : Jazz – Warriors

4h : Suns – Celtics

# À NE PAS MANQUER

Last but not least on a envie de dire. Le dernier match de la nuit sera, à n’en pas douter, LA grosse affiche de la soirée, opposant les deux derniers perdants des Finales NBA (la FFL aime ça) mais surtout les deux équipes actuellement en tête de leur conférence respective (la FFL aime moins ça). Les joueurs de Monty Williams (16-8), qui enregistrent le retour de Chris Paul, comme ceux de Joe Mazzulla (20-5) assument pleinement leur statut de candidat au titre. Et même au mois de décembre, c’est toujours une bonne chose de marquer le coup face à un adversaire que l’on est susceptible de retrouver au mois de juin. La sécurité incendie du Footprint Center sera d’ailleurs en alerte maximale, car avec Devin Booker côté cactus et les Jay Brothers Tatum et Brown côté vert, ce ne sont pas moins de trois scoreurs à plus de 25 points par match qui fouleront ce soir le parquet de Phoenix. Malgré les bonnes défenses de part et d’autre, il y a peut-être un coup à jouer en TTFL non ?

Juste avant ce choc, on aura droit à un Knicks – Hawks. Le retour de Trae Young au Madison Square Garden, bien évidemment, vous pensiez vraiment qu’on allait passer à côté de ça ? Ice Trae is back dans sa salle préférée, et pour encore plus de fun, il est cette fois accompagné d’une autre tête brûlée sur le backcourt : le transfuge des Spurs Dejounte Murray. Les Hawks arrivent cependant dans la Grosse Pomme sans John Collins (cheville) et de De’Andre Hunter (hanche), tandis qu’en face Jalen Brunson, R.J. Barrett, Julius Randle et tout le public new-yorkais promettent aux Faucons une féroce opposition (ou pas). En tout cas c’est le genre de match qui sent la poudre et qu’on a hâte de suivre. Vivement que Trae Young attrape le mic après une perf à 50 points pour hurler devant tout Big Apple “THE SOUTH GOT SOMETHING TO SAY”.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Warriors se déplacent à Utah sans Stephen Curry, Andrew Wiggins et Draymond Green. De quoi offrir une victoire au Jazz, qui commence à marquer le pas après des débuts canons.

Les Lakers enchaînent un second déplacement chez une grosse équipe de l’Est, cette fois à Toronto. Sans Anthony Davis et LeBron James, qui pour tenir Pascal Siakam côté Angeleno ?

En plus des Hawks et des Raptors, les Nets, Pacers et Wizards sont également sur le pont ce soir. L’occasion d’y voir un peu plus clair dans la hiérarchie de l’Est, ou au contraire de rendre cette dernière encore plus floue qu’elle ne l’est déjà ?

L’état physique de Kawhi Leonard. Revenir, The Klaw l’a fait, et bien fait avec son game-winner à Charlotte, mais maintenant il faut réussir à enchaîner. Ceci dit, en cas de load management, pas de soucis, Paul George et Ivica Zubac sont là.

ALERTE SPOT TTFL !!! Zion Williamson et C.J. McCollum accueillent les Pistons en Louisiane. Besoin d’en dire plus ?

Ohhhh ce beau duel entre Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander. Les Ours partent favoris, mais voilà un match dans le match qui promet un sacré spectacle.

Une potentielle affiche de Finales NBA, des retrouvailles sulfureuses, plein de petits duels bien sympathiques, si vous n’êtes toujours pas convaincus on ne sait plus trop quoi faire pour vous.