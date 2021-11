Programme NBA : Bulls – Sixers une demi-heure avant Hawks – Nets, le genre de soirée à bénir les écrans scindés !

Ce soir, dédicace aux membres de l’Anti-social social club. Si la nuit dernière était relativement calme, ce soir c’est litron de café et grosse teuf orangée au menu avec 11 matchs dont 5 en simultané. Allez, petite preview histoire de vous mettre l’eau à la bouche.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

0h : Bulls – 76ers

0h : Celtics – Magic

0h : Knicks – Pacers

0h : Raptors – Wizards

0h : Trail Blazers – Cavaliers

0h30 : Hawks – Nets

1h : Clippers – Timberwolves

1h : Nuggets – Grizzlies

1h30 : Mavericks – Spurs

3h : Hornets – Warriors

3h : Pelicans – Kings

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets (0h30) : Ice Trae a averti absolument tout le monde en disant que ses Hawks ne seraient plus des outsiders après leur dernier parcours en Playoffs, on peut donc qualifier ce match d’énorme choc sans scier. Vu la mission que John Collins s’est donnée de postériser absolument quiconque tentera de l’empêcher d’accrocher l’arceau, ce match promet une tonne de moments pop-corn. De l’autre côté, James Harden semble se sentir un peu mieux dans ses baskets et a su épauler Kevin Durant comme il se doit contre les Pistons (triple-double du barbu). Bien entendu le challenge est beaucoup plus élevé contre Atlanta, mais c’est ce qu’on aime, la réaction face à un adversaire qui ne rigole pas ! Les deux franchises sont respectivement 8ème et 9ème de l’Est avec le même bilan (4-3), elles sortent chacune d’une victoire qui a reboosté leur confiance. En cas de victoire, le gagnant pourrait marquer son retour dans le haut du tableau, et avec la manière. Après un début de saison en deçà de leur qualité intrinsèque dans une Conférence Est où chaque place pour les Playoffs se paiera au prix de la sueur, Harden et Young semblent être les deux joueurs les plus affectés par la nouvelle politique d’arbitrage. Ce match pourrait donc être idéal, afin d’avoir une meilleure analyse des nouvelles règles par l’adaptation que ces deux stars proposeront.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Chicago fait plaisir à voir en ce moment avec un DeRozan indéfendable à mi-distance. Si les Sixers ont des absents dont notamment Tobias Harris, Jojo devrait être bel et bien présent pour tenter de répondre au trident Lonzo, DeMar, LaVine.

Les Wizards et les Raptors ont un peu surpris tout le monde en s’invitant aux premières places de la Conférence Est d’entrée. Qui est plus légitime que l’autre ? Ce match nous aiguillera vers un début réponse.

La défaite est encore fraîche dans la tête des coéquipiers de Jokic, en quête d’une revanche dans une seconde rencontre d’affilée entre Denver et les Grizzlies de l’électrique Ja Morant. Double-win pour Memphis ou revanche des Nuggets ?

Toujours pas de Wiseman ni de Klay, mais Chef Curry est sur sa lancée de la saison dernière avec un très bon groupe à ses côtés, mais est-ce que cela suffira à ralentir une grosse équipe de Charlotte qui se déplace au Chase Center ? LaMelo Ball chez Steph, c’est immanquable.

# LE PETIT POINT INFIRMERIE

Danny Green sera out pour le choc contre Chicago. Déjà privé de Tobias Harris et Ben Simmons depuis un bail, Joel Embiid se sentira un peu seul au monde mais sa réaction sur le terrain devrait sans doute être moins violente qu’avec Benny.

Une absence de taille à Minneapolis avec D’Angelo Russell qui sera out contre les Clippers suite à une gêne à la cheville droite. Chaque fois que le meneur a sous-performé, Minnesota a perdu, son indisponibilité peut faire très mal aux Wolves donc il faudra surveiller la doublette Towns – Edwards.

Brandon Ingram ne sera pas de la partie pour un second match d’affilé, il rejoint Zion Williamson qui sera absent plus longtemps que prévu, mauvais timing pour les Pelicans qui peinent en ce début saison.

Une sortie de l’infirmerie à noter aussi, Malcom Brogdon sera bien de retour ce soir. Le backcourt Brogdon-Levert devrait être de sortie pour la première fois depuis avril dernier, une bonne nouvelle pour les fans des Pacers.

100% des joueurs de Cleveland sont vaccinés, mais Lauri Markkanen devrait manquer plusieurs matchs. Direction le protocole Covid où il tiendra compagnie à Kevin Love.

En dehors de quelques blessures, ce programme fait vraiment saliver, vous ne trouvez pas ? Tout le monde a probablement déjà vu King James suivre une dizaine de matchs en même temps sur son écran géant, donc si vous tenez absolument à ne rien rater vous savez dans quoi investir !