Lauri Markkanen entre à son tour dans le protocole sanitaire : oh bah merde, qui va jouer ailier désormais à Cleveland ?

Après Kevin Love, c’est au tour de Lauri Markkanen d’entrer dans le protocole COVID. En moins de 24 heures, les ailes de Cleveland se sont vite dégarnies.

La poisse se poursuit chez les Cavs ! Alors que le début de saison était intrigant (bilan à 50%, des victoires sur le terrain des Nuggets, des Clippers et des Hornets) et laissait entrevoir quelques promesses, l’équipe vient d’être frappée par deux coups du sort. Hier, on apprenait que Kevin Love devait entrer dans le protocole sanitaire, COVID oblige. Bis repetita aujourd’hui avec Lauri Markkanen, qui doit à son tour lâcher ses coéquipiers et rejoindre l’isolement. Au jeu de qui tweete le premier, c’est Marc Stein du New York Times qui a remporté la course.

The Cavaliers say Lauri Markkanen will enter the NBA’s health and safety protocol today and will be OUT for tonight’s game against Portland. — Marc Stein (@TheSteinLine) November 3, 2021

Quand on pense qu’il n’y a que quatre cas de protocole sanitaire et que la moitié concerne Cleveland, c’est quand même ballot. Comme pour Khris Middleton et Tobias Harris avant lui, le Finlandais va donc devoir s’enfermer et il devrait être absent pendant dix jours, sauf s’il parvient à être testé négatif deux fois en l’espace de 24h. Autant dire que l’ailier devrait rater les prochains matchs de la franchise et, si on compte bien, cela fait cinq à six rencontres manquées. Le gros problème dans tout ça c’est que le banc ne compte pas dix mille joueurs capables de prendre sa place. Pour rappel, Isaac Okoro est toujours à l’infirmerie et il est out à 100% pour le match de cette nuit contre Portland. On devrait logiquement retrouver un Cedi Osman dans le cinq de départ, à moins que J.B. Bickerstaff n’opte pour le jeune et inexpérimenté Dylan Windler. Titulaire depuis le début de saison, Markkanen est coupé une nouvelle fois dans son élan et c’est une triste continuité par rapport à ses premières années dans la Ligue. Pour une fois que le physique tient bon, c’est le COVID qui passe par là, comme quoi la guigne ne lâche pas le septième pick de la Draft 2017. Son recrutement avait fait sourire mais il avait un vrai rôle depuis son arrivée, avec du temps de jeu et des tickets shoots. Son repositionnement au poste 3 avait permis à l’équipe de faire de la place sous les panneaux à Evan Mobley dans ce qu’on appelait déjà le « tall ball » des Cavs. L’ironie de la situation c’est que l’équipe risque bientôt de manquer de taille, à mesure que les grands squattent tous l’infirmerie. Espérons que cela ne détruira pas les bonnes choses montrées sur ce début de saison.

Lauri Markkanen va devoir aller sur la touche et, malheureusement, c’est encore la faute du COVID. Placé à l’isolement, le Scandinave devrait être out pendant dix jours, de quoi donner quelques maux de tête à ce cher Jean-Baptiste Bickerstaff. Courage Cleveland, c’est un dur moment à passer !

Source texte : New York Times