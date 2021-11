LaMelo Ball affronte les Warriors ce soir : showtime garanti, et dire qu’il aurait pu jouer avec Stephen Curry…

Rookie de l’Année l’an passé et parti sur de grosses bases cette saison, LaMelo Ball n’a pourtant été drafté « qu’en » troisième position en 2020 derrière Anthony Edwards et James Wiseman, sélectionnés respectivement par Minnesota et Golden State. Théoriquement, Ball aurait donc pu évoluer sous les couleurs des Wolves mais également celles des Warriors, qu’il va affronter ce soir au Chase Center. LaMelo avec Steph Curry, ça aurait vraiment pu se faire…

Allongez-vous, fermez les yeux, prenez une grande respiration, et imaginez deux secondes LaMelo Ball sous le maillot des Warriors. Imaginez LaMelo aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green, dans le système de Steve Kerr. Imaginez LaMelo en train de distribuer du caviar à un Steph en sortie d’écran qui plante un missile juste derrière. Juste. Imaginez. C’est ce qui aurait pu arriver si les Warriors avaient décidé de miser sur le fils à LaVar au lieu de James Wiseman lors de la Draft NBA 2020. Au lieu de ça, la franchise de Golden State a donc choisi le pivot de 2m13 passé par l’université de Memphis, un choix qui a mal vieilli depuis quand on voit la trajectoire des deux jeunots pour le moment. Ball a éclaboussé la NBA de son talent dès sa première année sous le maillot des Hornets, pendant que Wiseman a connu des hauts et des bas et une fin de saison prématurée à cause d’une grosse blessure au ménisque, blessure dont il revient à peine. Alors évidemment, aujourd’hui, c’est facile de réécrire l’histoire. Avec des si, on refait le monde comme on dit. Et puis il ne faut pas oublier le contexte au moment de la Draft 2020. C’était un choix plutôt compréhensible à l’époque de la part des Warriors, qui possédaient un besoin sur le poste 5 et les Splash Brothers sur le backcourt, même si Klay Thompson venait tout juste de se péter le tendon d’Achille. De plus, ils n’étaient pas nombreux à imaginer un LaMelo Ball aussi fort aussi vite. Enfin, laissons encore un peu de temps à Wiseman pour qu’il puisse montrer ce qu’il a dans le ventre, car le potentiel est clairement là chez le jeune pivot. Mais dans le même temps, difficile de ne pas avoir quelques regrets dans le camp des Dubs aujourd’hui vu les performances de Ball. Et difficile de ne pas avoir quelques regrets en tant que simple fan (sauf ceux des Hornets évidemment), car LaMelo + Curry, disons que ça aurait été épique.

Au lieu de ça, on aura donc LaMelo Ball versus Stephen Curry ce soir. Bon, c’est pas mal non plus faut dire, surtout quand on voit le bon début de saison des Hornets et des Warriors cette année. Charlotte a remporté cinq de ses huit premiers matchs avec un LaMelo en 20-6-6 et un Miles Bridges en mode MIP, tandis que Golden State est tout simplement deuxième de l’Ouest avec cinq succès en six matchs sous l’impulsion notamment des 28,7 points de moyenne de Curry, une nouvelle fois meilleur scoreur de la Ligue. C’est la deuxième fois que LaMelo Ball croise la route de Steph depuis son arrivée en NBA il y a un an. La première ? C’était le 26 février 2021, également au Chase Center de San Francisco. Ball s’était plutôt bien débrouillé avec 22 pions, 7 rebonds et 6 passes, mais c’est Curry qui était reparti avec le sourire, les Warriors l’emportant 130-121 derrière les 29 points et 9 caviars du sniper de la Baie et le show… Kelly Oubre Jr. (27 points). Tiens, lui aussi sera sur le parquet des Warriors cette nuit, avec sa grosse touffe mais cette fois-ci sous le maillot des Frelons aux côtés de LaMelo.

Il existe un monde parallèle dans lequel Stephen Curry et LaMelo Ball portent tous les deux le maillot des Warriors, et mettent la misère à l’ensemble des défenses de la NBA. Dans la catégorie « What if », celui-là a le potentiel pour devenir l’un des plus gros des années 2020.