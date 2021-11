Les Warriors envoient Jonathan Kuminga faire un tour en G League : qu’est-ce qui est jaune et qui attend de lancer sa carrière ?

Drafté en septième position par les Warriors l’été dernier, Jonathan Kuminga a vu son début de carrière NBA être perturbé par une blessure. Pas idéal évidemment quand on essaye de s’adapter à la Grande Ligue, et le rookie va devoir être bien armé pour faire décoller sa carrière. Le potentiel est présent, ne reste plus qu’à le faire exploser. Et ça passera par du temps de jeu en G League dans un premier temps.

Être rookie au Warriors n’est pas une chose facile. Constamment sous le feu des projecteurs, l’équipe du Chef Curry est analysée en long en large et en travers par les suiveurs NBA. Alors forcément, quand on arrive dans ce roster, on essaye de tout faire pour être au niveau. Après une Summer League réussie couronnée par 17 points, 6 rebonds et 2 assists de moyenne, le petit Jonathan arrivait lancé pour sa première saison NBA. Manque de bol, le Congolais s’est froissé le tendon rotulien droit lors d’un contact avec le tank qui lui sert de coéquipier : Nemanja Bjelica. Résultat : des débuts retardés et une équipe californienne qui se met en place sans le bonhomme de 2m03. Le jeunot évoluant au poste 3-4 a mis quelques semaines pour revenir en forme et disputer son premier match chez les grands. Six minutes de jeu, 3 points et 1 interception dans la victoire face à Memphis la veille d’Halloween. Une ligne de stats qui n’impressionnera évidemment personne mais qui a permis au rookie de la Baie de mettre un orteil dans le grand bain. Rappelons qu’il est un vrai diamant à polir pour les Warriors. Le minot de 19 ans présente des qualités athlétiques très intéressantes ainsi qu’un vrai potentiel défensif et une bonne vision de jeu, mais la marge de progression est grande, notamment au tir. L’année dernière en G League (sous les couleurs de la Team Ignite avec Jalen Green), il tournait à 15,8 pions, 7,2 rebonds et 2,7 offrandes. Pas mal non ? Ça tombe bien, Jonathan Kuminga va retrouver certains de ses anciens adversaires puisqu’il vient d’être assigné chez les Santa Cruz Warriors en compagnie de l’autre rookie Moses Moody.

Warriors assign Jonathan Kuminga and Moses Moody to Santa Cruz pic.twitter.com/6dXUOmDD1K — Warriors PR (@WarriorsPR) November 3, 2021

Un petit retour à l’étage inférieur donc pour le natif de Goma en République Démocratique du Congo. Dans un but très simple : retrouver du temps de jeu et du rythme après sa blessure. Kuminga pourra aussi renflouer son capital confiance et progresser. Jouer et scorer en G League ou rester scotché sur le banc des Warriors, le board de la Baie a vite tranché. Un passage qui sera plus ou moins long pour celui qui devrait tout de même avoir des opportunités de se montrer aux côtés de Steph Curry durant la saison. Mais attention, le rookie pourrait aussi finir la saison sous un autre pont que le Golden Gate. Car même si les Warriors font un excellent début de saison avec cinq victoires pour une défaite, les dirigeants pourraient bien chercher à se renforcer dans le but de vraiment jouer le titre. Attirer un gros poisson pour le mettre dans l’aquarium avec Steph, Klay et Draymond, forcément c’est tentant. Alors à part le trio historique des Warriors, tout le monde pourrait être susceptible de plier bagages. Notamment Jonathan Kuminga. Il est jeune, il est polyvalent, il a du potentiel… De quoi potentiellement intéresser du monde. La NBA n’est pas un long fleuve tranquille et le Congolais s’en apercevra, en attendant il va se remettre d’aplomb en G League.

Les Warriors ont décidé de jouer la carte de la patience avec le rookie. Direction la G League dans un premier temps, avant de revenir pour tout casser ? Une chose est sûre, il aura une opportunité et il devra la saisir, aux Warriors ou ailleurs.

Source texte : Golden State Warriors