Steve Kerr veut arranger le coup entre James Wiseman et Kevin Garnett : ramener KG pour faire progresser la pépite, pas mauvaise l’idée

Choisi en numéro 2 de la Draft 2020 par les Warriors, James Wiseman représente le gros projet de développement des Dubs, qui veulent tout faire pour maximiser son très grand potentiel. Le coach Steve Kerr aimerait par exemple voir son jeune pivot prendre des cours avec un certain Kevin Garnett…

Quand on a seulement 19 piges et qu’on passe quasiment du lycée à la NBA, il faut s’attendre à des hauts et des bas dans la Grande Ligue, peu importe la quantité de talent. C’est ce que découvre James Wiseman actuellement, lui qui a montré de très bonnes choses depuis son arrivée chez les grands mais qui reste sur un match très compliqué face aux champions en titre la nuit dernière. Si les Warriors ont réussi à taper les Lakers après un gros come-back, disons que ce n’était pas vraiment grâce au rookie : 13 minutes de jeu seulement, 4 points, 3 rebonds, 5 turnovers et 5 fautes. Le genre de perf qui prouve qu’il lui reste énormément de choses à apprendre. C’est un peu le métier qui rentre et c’est exactement le discours qu’a tenu Stephen Curry après la rencontre, qui n’a pas hésité à défendre le gamin en rappelant à tout le monde que lui-même devait laisser sa place à… Acie Law à une époque. Tiens, prends ça Acie, qui n’avait rien demandé. Cependant, pour accélérer cet apprentissage, la présence d’un ancien au parcours similaire et au profil physique assez proche peut clairement représenter une plus-value, et c’est pourquoi Steve Kerr pense à monsieur Kevin Garnett.

« KG est quelqu’un que j’ai toujours admiré et si j’ai l’opportunité de mettre les deux en relation, je le ferais », a déclaré le coach des Dubs via NBC Sports Bay Area. « KG était l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Comme James, il est arrivé en NBA quasiment sans expérience. Il a fait le grand saut depuis le lycée, James c’est pratiquement pareil, il a joué seulement trois matchs à l’université. »

Trois petits matchs avec Memphis à cause d’une suspension dans une sombre histoire d’éligibilité, puis un départ de l’université dès le mois de décembre pour se préparer à la Draft. Un quart de siècle plus tôt, en 1995, Kevin Garnett (alors âgé de 19 ans) avait décidé de ne pas passer par la case NCAA, avant de se faire drafter en cinquième position par les Timberwolves.

« Je choisirais également Kevin Garnett », a déclaré Wiseman en réponse aux propos de Kerr. « KG était l’un de mes joueurs favoris. Je lui poserais des questions par rapport à sa ténacité, son approche du jeu et de chaque match. La manière avec laquelle il a réussi à progresser en tant que rookie en arrivant dans la Ligue, car il est arrivé directement du lycée aussi. »

Avoir un aperçu de sa mentalité, mais aussi de sa façon d’affronter les difficultés qui accompagnent un intérieur rookie en NBA. Voilà les aspects qui intéressent particulièrement James Wiseman à ce stade de sa carrière. Entre deux-trois leçons de trashtalking et deux-trois cours pour bien apprendre les bases du turnaround fadeaway, il est clair que Wiseman pourrait vraiment bénéficier de la présence de KG à ses côtés. De là à devenir All-Star, Défenseur de l’Année et même MVP ? La route est longue, très longue pour arriver au même niveau que Garnett, mais on rappelle juste que l’ancienne star des Wolves et des Celtics a commencé sa carrière de façon relativement discrète, avec une campagne rookie à 10,4 points, 6,3 rebonds, 1,6 contre et 1,1 interception en moins de 29 minutes.

Auteur de débuts séduisants en NBA mais parfois rattrapé par sa jeunesse et son inexpérience, James Wiseman apprend, soir après soir. Et si son potentiel est très intéressant, il ne faut pas oublier de se montrer patient avec lui. Les galères, ça fait partie du jeu quand on est rookie, et ce n’est pas Kevin Garnett qui dira le contraire.

Source texte : NBC Sports Bay Area