Alors qu’O.J. Mayo a décidé de continuer sa carrière en Égypte, le pivot vétéran Greg Monroe a quant à lui choisi de rejoindre la Chine et le club des Shanxi Loongs. (Source : Real GM)

On en parlait aujourd’hui, les Knicks comptent trouver un moyen de transférer Evan Fournier, quitte à lâcher Immanuel Quickley ou Cam Reddish dans le package. Ce dernier, sorti de la rotation des Knicks, semble effectivement représenter un vrai candidat pour un trade. Idem pour Derrick Rose d’ailleurs, que Tom Thibodeau préfère désormais laisser de côté. (Source : The Athletic)

Direction le protocole sanitaire pour le pivot des Celtics Al Horford. (Source : Boston Celtics)

Plutôt en forme en ce moment et potentiellement agent libre en 2023, Kyle Kuzma intéresse visiblement du monde. Selon Shams Charania, les Hawks et les Suns seraient notamment sur le dossier de l’ailier des Wizards. Reste à voir si Washington tient à le conserver ou non.

