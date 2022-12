C’est l’info du jour du côté de Brooklyn : Ben Simmons pourrait bien réintégrer le roster des Nets d’ici vendredi soir ! Absent depuis trois matchs, l’Australien se dit impatient de retrouver les parquets.

Intermittent du spectacle du basketball depuis le début de saison, Ben Simmons n’a pas été épargné par les petites blessures depuis son retour sur les parquets NBA. Pour la troisième fois de la saison (en 25 matchs), le Boomer avait dû s’absenter du roster de son équipe suite à une douleur au mollet et un genou qui continue de faire des siennes. Bonne nouvelle cependant pour les Nets : Benny devrait faire son retour dès vendredi lors de la réception des Hawks d’Atlanta. Chose plus rare encore : le big guard annonce qu’il a envie de jouer si l’on en croit ESPN.

Simmons acknowledged that he thinks the knee soreness is related to the off-season back surgery. He’s been working with the training staff to see how they can manage his minutes and/or not play back to backs as he works his way back from so much time off over the last year.

— Nick Friedell (@NickFriedell) December 6, 2022