Hyper discret en début de saison puis bloqué à la case infirmerie, Ben Simmons avait réussi à franchir un cap lors de ses dernières sorties avec les Nets. Malheureusement, il a été coupé dans son élan par un nouveau bobo lors de la dernière rencontre face à Orlando, bobo qui va le tenir éloigné pour plusieurs rencontres…

Il va encore falloir patienter un peu pour espérer voir un jour cette version-là des Nets, avec le trio Kevin Durant – Kyrie Irving – Ben Simmons, tourner à plein régime.

Shams Charania de The Athletic a annoncé en premier la nouvelle : l’Australien devrait rater plusieurs matchs à cause d’une contracture à un muscle de la jambe, sans apporter plus de précisions. Du coup Nick Friedell d’ESPN a débarqué pour lâcher quelques infos en plus, déclarant que Simmons était touché au mollet et qu’il allait manquer au minimum les trois prochaines rencontres de Brooklyn.

Nets say Ben Simmons has been diagnosed with a left lateral upper calf strain. He will miss at least the next three games and will be reassessed after that. — Nick Friedell (@NickFriedell) November 30, 2022

C’est un peu un retour à la case départ pour Simmons, et une nouvelle bien frustrante sachant que l’ancien Sixer avait commencé à trouver son rythme lors de ses dernières sorties avec les Nets. Sur les six matchs entre le 15 et le 25 novembre, Simmons tournait à 15,5 points, 6,8 rebonds, 5,8 passes, 1,3 interception, 1,2 contre, le tout à… 82% de réussite au tir. Des chiffres largement supérieurs à ceux du début de saison mais outre les stats, on a surtout senti un Bennie plus agressif, plus tranchant, plus impliqué, bref un Bennie qui commençait à ressembler un peu plus à celui qu’on avait pris l’habitude de voir à Philadelphie.

C’est d’autant plus regrettable que les bonnes performances individuelles de Simmons se traduisaient sur le plan collectif. Après le début de saison chaotique que les Nets ont vécu pour les nombreuses raisons que l’on connaît, ces derniers avaient trouvé un semblant de rythme de croisière avec notamment 5 victoires sur leurs 7 derniers matchs. De quoi se replacer un peu dans la hiérarchie de la Conférence Est.

Ce nouveau bobo pour Simmons vient donc perturber ce momentum positif, qui était suffisamment rare pour être souligné. Autrement dit ça tombe assez mal, surtout vu le programme à venir pour les hommes de Jacque Vaughn (Washington, Toronto et Boston).

