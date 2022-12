À défaut d’avoir noirci la colonne “points” de sa feuille de stats (6 petites unités) hier soir, le pick #3 de la Draft 2022, Jabari Smith Jr., s’est tout de même montré décisif lors du succès serré des Rockets (97-92) face aux Bucks. Envoyé en mission défensive sur Giannis Antetokounmpo, l’ancien Tiger d’Auburn ne s’est pas échappé et a même plutôt réalisé du bon travail.

Disclaimer : personne n’arrête le Greek Freak. On fait de son mieux pour le ralentir, en espérant y parvenir suffisamment pour arriver à ses fins, mais là encore, à part peut-être Nick Nurse et Erik Spoelstra, à la rigueur Eric Bledsoe quand il fait office de boulet attaché au pied du natif d’Athènes, personne n’y est jamais vraiment parvenu non plus.

Cette nuit donc, du côté de Houston, c’était au tour de Jabari Smith Jr. de s’y coller. On saluait dernièrement ses progrès au scoring après un début de carrière délicat, c’est cette fois-ci de l’autre côté du terrain que le jeune Rocket allait s’illustrer. Bon, Giannis reste Giannis, et le rookie a quand même fini avec un petit tomar sur la truffe ainsi qu’un bon petit rhume des familles attrapé sur quelques moves du double MVP, toujours est-il que le jeunot s’est malgré tout plutôt bien débrouillé, puisque le numéro 34 des Bucks a fini avec son plus faible total de points de la saison (16), mais ne s’est aussi rendu sur la ligne qu’à six reprises, là encore son deuxième plus faible total de l’exercice en la matière. Le petit-cousin de Kwame Brown (comme quoi le talent n’est pas forcément une question de génétique) a su, à plusieurs reprises, contraindre l’Helléno-Nigérian à prendre les fameux bad shots chers à Paul George. Il s’est même fendu, en début de troisième quart-temps, d’une séquence débutée par une interception sur le Freak pour amener un alley-oop de Kevin Porter Jr. en transition, avant de conclure la possession suivante par un chasedown block, toujours sur le Freak, que Nicolas Batum n’aurait pas renié. Voilà au final une bien belle copie rendue en défense par le natif de Fayetteville (Géorgie). À 19 ans et pour une première saison dans la Ligue, face à un ancien MVP des Finales, c’est plutôt prometteur pour la suite.

Une bonne prestation défensive globale, quelques highlights pour marquer le coup et, le plus important, la win, alors que demander de plus. Peut-être que Jabari Smith Jr. puisse désormais confirmer avec plus de régularité ses progrès en attaque, et dorénavant nous sortir plus souvent des perfs à la hauteur de son talent des deux côtés du terrain pour justifier son statut de podium de draft ?