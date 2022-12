Cette nuit, les Lakers sont allés l’emporter à Detroit face aux Pistons. Une victoire qui fait du bien après une série compliquée, et une bonne manière de conclure un long et éprouvant road trip. Une victoire sur le fil surtout, arrachée grâce à un énorme dagger d’Austin Reaves sur une splendide passe de LeBron James.

2h15 heure française dans la Little Caesars Arena, les Lakers devaient avoir match gagné. Rangés derrière un énorme duo LeBron James – Anthony Davis, qui combinent 69 points et 20 rebonds, les Angelinos venaient de dominer la première mi-temps avant de laisser les Pistons revenir dans le match au troisième quart. Pourtant, L.A. reprend un avantage en QT4 et semble à l’abri avec 8 points d’avance et la balle en main à seulement 1 minute et 45 secondes du terme. Une perte de balle et deux loupés plus tard, une possession sépare les Purple & Gold des jeunes du Michigan.

LeBron finds Austin Reaves for the dagger ☔️ pic.twitter.com/DsqfTT0pri — NBA TV (@NBATV) December 12, 2022

Sortie de temps mort, 28 secondes sur l’horloge. LeBron balle en main, décide de driver dans la raquette, défendu par Jalen Duren, Bojan Bogdanovic ET Jaden Ivey. Rien que ça. Le King parvient tout de même à trouver un kickout no-look pour Austin Reaves qui se dresse. BANG ! +5 Lakers, 12 secondes et 4 dixièmes sur le chrono, autant dire game over (oui, même pour les Lakers, je vous vois venir). Une action sur laquelle est revenu le jeune Austin Reaves en interview d’après match :

La CLIM signée Austin Reaves.pic.twitter.com/F4oO1OtuAe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2022

“LeBron a été critiqué tout au long de sa carrière parce qu’il fait les bons choix au lieu de forcer un shoot. Quand on joue avec lui, on sait qu’il va prendre la bonne décision et faire ce qu’il faut.”

Une déclaration qu’on pourrait donc traduire par “touchez pas à mon BronBron”. Et on comprend Austin Reaves. C’est relativement pratique de pouvoir prendre ce genre de shoot sans avoir à en assumer la responsabilité en cas d’échec. Plus sérieusement, cette victoire va forcément faire du bien à Bronny et ses potes, qui évitent de conclure leur road trip sur quatre défaites consécutives. Avec ce succès, leur 11e en 26 matchs, les Lakers remontent… à la 12e place de l’ouest, ex-aequo avec le Thunder.

Des victoires de justesse face à l’équipe au pire bilan de la Ligue c’est (dejà) bien, mais il va vraiment falloir que ces Lakers confirment pour commencer à rattraper leur retard. Pour ça pas le choix, il faut gagner demain soir… face aux Celtics. Bon courage.