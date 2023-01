Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Boston Celtics.

Les Celtics, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Tout roule à Boston en ce moment. Avec une série de huit victoires de suite et un bilan global de 34 victoires pour 12 défaites, les Celtics continuent de dominer salement cette saison régulière 2022-23. On parle de la deuxième attaque la plus efficace de la NBA (117,5 points pour 100 possessions), de la cinquième meilleure défense (110,9 points pour 100 possessions), et de l’équipe qui possède le meilleur net rating (différence entre l’efficacité offensive et défensive, 6,6) de toute la ligue. Sous l’impulsion d’un Jayson Tatum en mode MVP et d’un collectif absolument redoutable, Boston fait figure de favori pour le titre NBA à la mi-saison.

Comme dirait l’autre, on ne change pas une équipe qui gagne. Les trois prochaines semaines devraient ainsi être calmes du côté de Boston, où aucun mouvement majeur n’est à prévoir.

🚨 Pas de mouvement à venir du côté de Boston. Brad Stevens ne laisse fuiter aucune info, les seules rumeurs autour de Payton Pritchard ont été balayées dans la foulée. Marché du buyout à surveiller, jusque là ce sera le calme plat côté Celtics. pic.twitter.com/jr2uDGg0Dh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Le(s) joueur(s) des Celtics qui pourrai(en)t être transféré(s)

Pas de mouvement majeur à prévoir, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a aucune rumeur concernant les Celtics.

Parmi les dossiers à surveiller dans la case “départ potentiel”, il y a celui de Payton Pritchard. S’il a récemment profité de l’absence de Jaylen Brown et de Marcus Smart pour obtenir des minutes et réaliser quelques performances intéressantes, le meneur de troisième année ne semble pas vraiment rentrer dans les plans du coach Joe Mazzulla quand l’équipe est au complet (plus faible temps de jeu en carrière cette année, 10,7 minutes seulement par soir). Cela fait de lui un candidat naturel pour un transfert malgré le fait que Boston semble quand même vouloir le garder pour l’instant, et les Warriors feraient notamment partie des équipes intéressées.

Autre dossier à garder en tête, celui de Danilo Gallinari. Recruté cet été mais forfait pour toute la saison à cause d’une rupture d’un ligament du genou, l’Italien peut potentiellement être inclus dans un deal pour des raisons salariales. Le vétéran est actuellement sous un contrat de 13 millions de dollars sur deux saisons (avec une player option sur la saison prochaine). Pour rappel, les Celtics ont obtenu en début de saison une Disabled Player Exception à hauteur de 3,2 millions de dollars suite à la blessure de Gallo, exception qui peut être utilisée dans un transfert pour récupérer un joueur en dernière année de contrat.

Les joueurs convoités par les Celtics

Si les Celtics semblent avoir tout ce qu’il faut pour jouer le titre cette saison, le boss des opérations basket Brad Stevens va tout de même jeter un œil sur le marché des transferts pour voir s’il n’y a pas moyen d’améliorer encore plus l’équipe actuelle. Et l’un des noms qui revient souvent est celui de Jakob Poeltl.

🚨 Jakob Poeltl dans le viseur des Raptors (encore) et des Celtics ? Boston et San Antonio avaient déjà bossé ensemble l’an dernier autour du dossier Derrick White, affaire à suivre. https://t.co/CkVZxf7p4H — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2023

Le pivot des Spurs, âgé de 27 ans, ne correspond pas vraiment au projet reconstruction de la franchise de San Antonio, qui veut plutôt profiter de sa valeur marchande (12,3 points à 63,4% au tir, 9,4 rebonds, 1,3 contre) pour obtenir des picks de draft. Mais pourquoi les Celtics s’intéressent-ils à lui alors qu’ils possèdent déjà Robert Williams III et Al Horford sur le poste 5 ? Eh bah parce que le premier n’est pas étranger aux blessures et que le deuxième a 36 ans. On n’est jamais trop prudent hein, surtout quand on joue le titre. Néanmoins, les Spurs sont gourmands en matière de contrepartie : deux choix de premier tour de draft, rien que ça.