Terance Mann prolonge chez les Clippers pour 47 millions de dollars sur 3 ans

Le petit coup malin, qui récompense les efforts d’un joueur et permet à une franchise de miser sur lui sans dépenser trop d’argent. Sous les directives de Tyronn Lue depuis maintenant 5 ans, Terance Mann vient de décrocher un joli contrat de 47 millions sur 3 ans.

Tous les critères pour une belle opportunité sont là. Terance Mann est un joueur qui n’a pas souvent déçu les Clippers de Tyronn Lue, et voilà que l’équipe vient de le verrouiller pour 3 ans supplémentaires, lui qui aurait assurément été un profil courtisé à la fin de son contrat en cours, à l’été 2025. Drafté au second tour de la Draft 2019, il a progressivement gagné sa place dans la rotation de Lue en passant d’abord par la G League.

Dans un effectif sans Paul George et privé de Kawhi Leonard en début de saison, Mann va pouvoir s’exprimer librement et avoir de plus grosses responsabilités offensives. Avec l’inflation des salaires liée aux nouveaux droits TV, le tarif de 47 millions reste assez correct pour lui et pour la franchise, qui, si elle réussit son pari, pourrait bien récupérer un joueur ayant passé un cap pour un tarif très abordable.

Super extension pour Terance Mann et pour les Clippers : pas cher, pile avant l’arrivée dans leur nouvelle salle, et dans un virage où beaucoup de joueurs ont bougé. Grosse saison à venir pour lui. https://t.co/VSbffJXJHT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 28, 2024

Bien sûr, il ne faudra pas décevoir. Les lumières vont être fortes, la nouvelle salle et les absences obligent, mais Mann peut devenir un joueur d’un standing supérieur. On sera en tout cas là pour suivre ça.