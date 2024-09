Immanuel Quickley, un contrat de 175 millions de dollars à assumer

Arrivé à Toronto à la fin de l’année 2023, Immanuel Quickley a prolongé chez les Raptors cet été en tant qu’agent libre. Le montant de son nouveau contrat ? 175 millions de dollars sur cinq ans. Un sacré pactole qu’il devra assumer sur les parquets à partir de cette saison.

Une demi-saison en guise d’aperçu

Sous le maillot des New York Knicks entre 2020 et fin 2023, Immanuel Quickley s’était imposé comme l’un des meilleurs “Sixième Homme” de la NBA (finaliste en 2023), comme un joueur capable de prendre feu en sortie de banc tout en étant solide défensivement. Cela n’a néanmoins pas suffi pour convaincre les Knicks de lui donner un plus grand rôle et le prolonger, lui qui arrivait en fin de contrat au terme de la saison 2023-24.

Résultat : New York n’a pas hésité à l’envoyer au Canada en compagnie de R.J. Barrett pour récupérer OG Anunoby le 30 décembre 2023. L’heure du nouveau départ a sonné pour Quickley.

Au sein d’une franchise des Raptors en pleine mutation et décidée à reconstruire autour du jeune All-Star Scottie Barnes, Immanuel Quickley a rapidement gagné en responsabilités. De remplaçant, il est passé titulaire. De 24 minutes par match, il est passé à 33. De 11 shoots en moyenne, il est passé à 15.

En l’espace de 38 rencontres sous le maillot des Raptors la saison dernière, Quickley a logiquement lâché ses meilleures stats en carrière : 18,6 points, 4,8 rebonds, 6,8 passes à plus de 39% de réussite à 3-points. Si son efficacité offensive globale a chuté un peu (de 45 à 42% au tir), ce qui n’est pas anormal avec plus de responsabilités offensives, Immanuel en a profité pour élargir son jeu. Notamment au niveau du playmaking, lui qui est tout de suite devenu le titulaire sur le poste de meneur de jeu. IQ a même battu son record perso à la passe avec 18 caviars en mars dernier à Phoenix.

Immanuel Quickley's stats from last season with the Knicks:

15 PTS

2.6 REB

2.5 AST

24 MIN

With the Raptors:

18.6 PTS

4.8 REB

6.8 AST

33.3 MIN

What do you think his stat line will be this season when he plays a full season for the Raptors? pic.twitter.com/ytv4MWSSTR

— Jon Metler (@JonMetler) September 10, 2024

Immanuel Quickley prêt à prendre un costume de leader

“Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités” disait Oncle Ben dans Spider-Man. En NBA, la version est un peu différente mais le message est le même : “Un gros contrat implique de grandes responsabilités”.

Avec son nouveau deal à 175 millions de dollars signé cet été, Immanuel Quickley (25 ans) est bien conscient de la pression qui l’accompagne désormais. Il a conscience que les Raptors le considèrent comme un membre-clé de leur reconstruction. Il sait qu’il a beaucoup de choses à prouver, et qu’un changement de dimension est attendue dans l’évolution de sa carrière.

“Ce n’est pas de la pression, c’est de l’excitation. Quand j’aurai terminé ma carrière NBA, je veux pouvoir me dire que j’ai essayé de relever chaque défi. Que je n’ai reculé devant rien. Vous n’avez qu’une seule opportunité de jouer en NBA dans votre vie, donc pour moi la pression est une opportunité pour grandir.” – Immanuel Quickley

Aux côtés de la pièce maîtresse Scottie Barnes, Quickley possède un profil assez complémentaire ainsi que les skills d’un meneur moderne, ce qui explique sans doute pourquoi les Raptors ont autant misé sur lui.

Shooteur très solide, rapide avec la gonfle, capable d’attaquer le panier pour finir avec son excellent floater et bon joueur sans ballon, Immanuel Quickley est un meneur intrigant. Un meneur intrigant qui a le potentiel pour devenir l’un des guards les plus dynamiques de la Conférence Est. Certes, son playmaking est un work in progress comme on dit outre-Atlantique mais les Raptors kiffent déjà ce qu’il peut apporter sur pick-and-roll, lui qui représente une menace au scoring mais aussi de plus en plus à la passe.

Immanuel Quickley scores 31 and dishes 13 assists to lead the @Raptors past the Wizards 🙌 pic.twitter.com/XaKdVbxyDJ

— NBA (@NBA) April 8, 2024

Il sera aussi intéressant de voir si la hausse drastique de ses responsabilités offensives impactera l’énergie qu’il apporte habituellement en défense sur l’ensemble d’une saison. Car c’est aussi son activité défensive, notamment en aide, qui plaît aux Raptors. Avec un salaire à 32,5 millions la saison à côté de son nom, les Dinos sont en droit d’attendre une vraie contribution des deux côtés du terrain.

Mais au final, la meilleure manière pour Immanuel Quickley d’assumer son contrat, ce sera encore de guider le groupe de Darko Rajakovic sur le droit chemin. Avec Barnes mais aussi R.J. Barrett, Quickley doit rapidement montrer qu’il possède les épaules pour aider Toronto à avancer dans son projet de reconstruction. Au terme de la saison 2024-25, on doit pouvoir dire : “Les Raptors ont une vraie direction, et c’est notamment grâce à l’évolution d’Immanuel Quickley”.

Vous l’avez compris : sur le terrain, dans le vestiaire, en interview, Quickley a un rôle de leader à assumer. Et il semble prêt pour le défi.

Jalen Brunson, Tyrese Maxey, James Harden… des modèles à suivre pour Quickley

Quand on parle d’Immanuel Quickley, les noms de certains guards qui étaient dans une position similaire à la sienne viennent rapidement en tête.

On pense à son ancien coéquipier des Knicks Jalen Brunson par exemple, qui a commencé sa carrière dans un rôle de sixième homme à Dallas avant de recevoir un gros contrat à New York où il possède désormais les clés. Certains pointaient du doigt le montant du deal (104 millions sur quatre ans) au moment de la signature, mais très vite Brunson a fermé les bouches à travers ses performances.

Le jeune phénomène des Sixers Tyrese Maxey, qui a commencé sa carrière en tant que remplaçant derrière Ben Simmons puis en tant que deuxième guard aux côtés de James Harden, a profité du départ des deux joueurs pour s’imposer comme le lieutenant de Joel Embiid. Aujourd’hui, il tourne à 26 points et 6 passes à Philly, et est considéré comme un pilier de l’un des gros contenders de la Conférence Est.

Si on revient un peu plus loin, on se souvient aussi de James Harden qui a véritablement explosé à Houston après avoir été Sixième Homme de l’Année avec le Thunder.

Toutes ces situations ne sont évidemment pas exactement similaires à celle d’Immanuel Quickley avec les Raptors, et ce serait sans doute injuste de comparer IQ à tous ces gars-là au moment de juger son ascension avec Toronto. Mais elles ont le mérite de montrer à quel point un joueur de talent peut changer de dimension quand il reçoit plus d’opportunités dans un nouvel environnement.

Quickley peut-il connaître ce type de trajectoire à Toronto, et par exemple se mêler aux discussions pour le prochain All-Star Game ? Réponse dans les semaines et mois à venir.

“What we can do here can be special.”

– Immanuel Quickley talking about the Raptors pic.twitter.com/q3GIKH6f14

— . (@BBQGotNext) July 8, 2024