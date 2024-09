RJ Barrett a eu du mal à lancer sa carrière du côté de New York et n’a jamais assez justifié son statut de n°3 de Draft aux yeux des Knicks. Résultat des courses, ces derniers l’ont transféré chez les Raptors. L’arrière canadien revient donc dans sa ville natale, le couteau entre les dents.

L’enfant du pays porte donc le maillot de sa franchise de cœur aujourd’hui, celle qu’il allait voir jouer quand il était gamin, en compagnie de son père Rowan, GM de l’équipe nationale du Canada, à l’époque ou la Scotiabank Arena s’appelait encore le Air Canada Centre. RJ Barrett est un fan inconditionnel des Dinos depuis son plus jeune âge, et aujourd’hui, ce maillot semble lui donner une toute nouvelle force, que celui des Knicks n’a pas réussi à lui conférer.

Auteur de 18,1 points à 42,2% au tir dont 34,2% de l’Empire State Building, 5,3 rebonds et 2,8 passes décisives par match en quatre saisons et demi à la Big Apple, il est passé à 21,8 points à 55,3% (!) au tir dont 39,2% depuis les Chutes du Niagara, 6,1 rebonds et 4,8 passes décisives par match à Toronto. Alors certes, Rowan Alexander Barrett Jr. de son nom complet n’a joué que 32 matchs dans sa nouvelle équipe, mais l’impression visuelle laissée au cours de cet échantillon est saisissante, tout comme l’efficacité du gaucher sur cette période.

RJ Barrett nous avait donné l’habitude d’un attaquant trop inconstant, parfois maladroit, mais surtout sans réels points forts significatifs en attaque. Depuis son retour au pays, il semble s’être amélioré sur tous les points. Alors certes, les victoires ne sont pas au rendez-vous, et il est devenu la deuxième option indiscutable chez les Raptors derrière l’inévitable Scottie Barnes, ce qui lui confère forcément plus de responsabilités offensives. Mais force est de constater que RJ a réussi à s’en saisir, à bon escient.

Aussi, le numéro 9 est désormais animé par un objectif depuis quelques mois. En effet, RJ Barrett a eu l’immense douleur d’apprendre le décès de son frère Nathan il y a quelques mois. Âgé de 19 ans, le petit frère rêvait de marcher sur les traces du grand et de rejoindre la NBA en sa compagnie. RJ doit donc désormais vivre son rêve pour deux, et nul doute qu’il doit beaucoup penser à Nathan lorsqu’il revêt le jersey des Raptors, dont son petit frère était probablement fan aussi, et qu’il tente également de le rendre fier à travers ses performances. Se sentant investi d’une mission, RJ porte haut l’étendard familial, prédestiné à percer dans le basket.

Avec un père également dans le basket (GM du Canada, on le rappelle), RJ n’avait pas vraiment le droit à l’erreur. Il a d’ailleurs été très bon cet été à Paris, en assurant le relais de Shai Gilgeous-Alexander en attaque pendant que Jamal Murray vérifiait si ses contours étaient bien taillés. Le gaucher a beaucoup pesé dans le jeu de son équipe et nul doute que sa campagne Olympique a marqué les esprits à Toronto, où il revient désormais plein de confiance pour la saison à venir.

De la confiance, le lefty en avait bien besoin. Parfois chahuté voire décrié à New York, il avait beaucoup de mal à être constant en attaque et le public très exigeant du Madison Square Garden lui en a tenu rigueur à plusieurs reprises. Cette relation a pris fin il y a quelques mois mais le joueur en est assurément ressorti grandi. Aujourd’hui, il semble plus libéré, joue plus juste et plus simple, et est plus en réussite, quelle que soit la distance à laquelle il décide de tenter sa chance.

Beaucoup de choses vont mieux pour RJ Barrett depuis son transfert. Désormais, ne manquent plus que les victoires, qui ne sont pas encore attendues immédiatement mais qu’il va forcément falloir engranger dans un avenir assez proche durant la reconstruction. En tout cas, RJ Barrett a ce qu’il faut en magasin pour continuer sa progression et devenir le parfait relais de Scottie Barnes, pour nouer une relation intérieur-extérieur redoutable. Il a le potentiel pour devenir un All-Star, et le devenir dans sa ville natale aurait forcément une saveur particulière pour RJ, qui ne touche pas encore au but, mais qui fait en tout cas le nécessaire pour parvenir à ses fins. On ne peut que lui souhaiter de confirmer sur une saison entière pour enfin faire décoller sa carrière et faire taire ses détracteurs.