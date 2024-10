J.J. Redick réclame des… ballons usés pour les joueurs

J.J. Redick a fait ses grands débuts cette nuit en tant que coach NBA. Une première réussie avec la victoire des Lakers sur Minnesota. Cependant, J.J. aimerait que les joueurs jouent avec des ballons usés et non pas des modèles neufs. Une demande pleine de sens.

Chaque soir, la NBA fournit un ballon flambant neuf pour disputer la rencontre. Et cela ne plaît pas à J.J. Redick. Le nouveau coach des Lakers a en effet critiqué cette habitude lors de la conférence de presse d’après-match et réclame des balles déjà usées :

“Je vais envoyer une requête à la Ligue dès demain pour qu’on puisse jouer avec des ballons usés. Je ne sais pas pourquoi on joue des matchs avec des balles toutes neuves. Tous ceux qui ont déjà touché un ballon neuf savent que les sensations sont différentes que par rapport à un ballon usé. […] Laissons les gars choisir un bon ballon de basket.” – J.J. Redick

Redick: “I’m gonna send in a request for the league tomorrow that we can play with worn-in basketballs.” pic.twitter.com/IQmPqMm3U0

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 23, 2024

Une déclaration censée et qui montre que peu importe le niveau, personne ne veut jouer avec un ballon neuf. Pourtant, J.J. Redick a été joueur NBA et n’a jamais relevé ce détail. Peut-être qu’à l’époque où Spalding était le sponsor officiel, d’anciens ballons étaient réutilisés. Depuis la saison 2021-22, la marque a laissé sa place à Wilson et il se pourrait que le nouveau fournisseur distribue des balles neuves à chaque match.

Quoi qu’il en soit, l’ancien sniper des Clippers compte bien contacter la NBA sur le sujet. Est-ce que sa demande va aboutir ? L’avenir nous le dira, mais sortir cet argument pile le soir où son équipe est très maladroite derrière l’arc (5/30 à 3-points), cela soulève quelques interrogations…

Source texte : Spectrum SportsNet