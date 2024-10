La popularité de la WNBA a complètement explosé cette saison mais ça ne s’est pas vraiment ressenti dans le porte-monnaie des joueuses. Le CBA (accord collectif entre le syndicat des joueuses et la ligue) était en place depuis 2020 et les basketteuses ont décidé d’en sortir pour négocier un contrat plus cohérent avec la nouvelle dimension de la ligue féminine. Il faudra ainsi trouver un nouvel accord avant octobre 2025 pour éviter un futur lock-out.

La saison WNBA vient de se terminer avec le sacre du New York Liberty de Sabrina Ionescu et Breanna Stewart. Un cru 2024 exceptionnel marqué par une explosion des audiences de la ligue. Cette dernière a dévoilé des statistiques ahurissantes au cours de l’année :

Remplissage des stades qui augmentent de 156% avec plus de la moitié des matchs déjà à guichets fermés ;

Les stades ont été remplis à hauteur de 94% de leur capacité cette saison. C’est une augmentation de 17% par rapport à 2023 ;

1,3 million de téléspectateurs en moyenne devant les matchs cette saison, c’est trois fois plus que la saison passée ;

Record de ventes du merchandising en WNBA avec une hausse de 756% par rapport à 2023 ;

Record de League Pass vendus pour la WNBA avec une hausse de 355% par rapport à 2023.

En plus de ça, la WNBA a signé cet été un nouveau deal de droits TV à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur 11 ans, et de nouvelles franchises sont sur le point d’intégrer la WNBA. Pas de doute, la ligue professionnelle de basket féminin a changé de dimension et ce n’est pas près de s’arrêter.

Un boom que l’on peut en partie associer à l’arrivée en WNBA de nouvelles têtes d’affiche comme Caitlin Clark, qui après avoir révolutionné la NCAA s’attaque à la cour des grandes. Pourtant, son salaire cette saison au Indiana Fever était de 76 535 dollars ; environ onze fois moins que le minimum en WNBA, moins que ce que reçoivent Stephen Curry, Kevin Durant ou LeBron James… en un match. Beaucoup de joueuses doivent ainsi aller jouer en Europe avant ou après la saison pour pouvoir vivre de leur passion.

Résultat de tout ça : le conseil des représentants des joueuses de la WNBPA et le comité exécutif de la WNBPA ont décidé de se retirer de la convention collective WNBA/WNBPA 2020. Le but étant principalement de négocier de nouveaux accords financiers pour les joueuses à un moment clé du développement de la WNBA.

The WNBPA has opted out of the current WNBA CBA. That means the current CBA will stop being in effect on October 31, 2025, and the WNBPA and WNBA can negotiate a new one.

Selon Roberta Rodrigues, spécialiste en Management du Sport et journaliste fondatrice de beta_basket, la WNBA mettait en place – dans l’accord de 2020 – un objectif de revenus en début de saison et les joueuses avaient le droit à 50% des bénéfices réalisés en plus de cet objectif. Sauf que les calculs étaient réalisés par la ligue elle-même. Un manque de transparence criant et qui faisait que, selon les estimations de Sportico, moins de 10% des revenus de la WNBA étaient reversés aux joueuses !

Nneka Ogwumike, la présidente du comité exécutif de la WNBPA s’est exprimé sur les revendications des joueuses :

“Si on reste dans l’accord actuel, on est délaissées. Se retirer n’est pas seulement une question d’augmentation de salaire, c’est aussi une question de revendication de notre part légitime dans le business que nous avons construit, d’amélioration des conditions de travail, et garantir un avenir où le succès que nous créons profite aux joueuses d’aujourd’hui et aux générations à venir.”

Pour l’instant, l’organisation de la WNBA réagit “bien” puisque, dans un communiqué, la commissionner Cathy Engelbert a écrit que : “avec la saison 2024 historique de la WNBA, nous sommes impatients de travailler avec les joueuses et la WNBPA sur un nouveau CBA qui est équitable pour tout le monde et qui pose les bases permettant la croissance et le succès pour les années à venir.”

En attendant la rédaction d’un nouvel accord, la ligue féminine continuera de grandir la saison prochaine, et les négociations WNBPA – WNBA vont se poursuivre tout au long de l’année pour éviter un lock-out comme a connu la NBA en 1998-99 et 2011.

