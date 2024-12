Devin Carter apte à jouer, enfin une bonne nouvelle chez les Kings

Drafté en 13ème position de la dernière cuvée, Devin Carter n’a toujours pas joué avec les Kings à cause d’une blessure à l’épaule. Le rookie a enfin reçu le feu vert du staff médical, ses débuts avec Sacramento ne devraient pas tarder.

Au milieu du ciel noir et des résultats décevants de Sacramento, un rayon de soleil. Après une opération de l’épaule et plusieurs mois de convalescence, le rookie Devin Carter a enfin été déclaré apte pour un retour à la compétition. Selon l’insider Sean Cunningham, le joueur devrait dans un premier temps aller chercher du rythme avec l’équipe réserve en G League avant d’intégrer la rotation de Mike Brown.

According to sources, Sacramento Kings rookie Devin Carter (left shoulder surgery) has been cleared for unrestricted basketball activity. He is expected to be assigned to G League Stockton soon to get reps with live play.

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) December 26, 2024

Il ne faut évidemment pas mettre trop d’attentes sur les épaules d’un rookie mais Devin Carter était vu comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa cuvée, et surtout un joueur capable d’apporter rapidement sa contribution sur le terrain. Défenseur élite sur les extérieurs, Carter apportera aussi une bonne dose de hustle à sa nouvelle équipe. Son shoot à 3-points, déjà solide, devrait aussi faire beaucoup de bien à une équipe qui n’a que la 24ème adresse du parking en NBA cette saison avec 34% à 3-points. Un renfort loin d’être inutile pour aider à inverser la dynamique du moment chez les Kings, 12èmes à l’Ouest avec 13 victoires pour 18 défaites dont 5 de suite…

Source texte : Sean Cunningham