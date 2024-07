Devin Carter (rookie des Kings) absent 6 mois

Sélectionné par les Kings en 13e choix de la Draft NBA 2024, Devin Carter sera éloigné des terrains un bon moment. Six mois plus exactement.

Coup dur pour le joueur comme pour les Kings.

Le rookie Devin Carter vient de se faire opérer à l’épaule gauche suite à une déchirure au niveau du labrum. D’après Jason Anderson du Sacramento Bee, il faudra attendre bien six mois pour compléter la rééducation. Carter devrait néanmoins se remettre totalement de ce pépin physique.

Kings lottery pick Devin Carter underwent successful left shoulder surgery to repair a torn labrum, the team says.

Carter is expected to make a full recovery and a medical update will be provided in approximately 6 months 🙏

(via @kingcarter2225) pic.twitter.com/1iIBjWutgh

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 11, 2024

Devin Carter était censé apporter de la défense extérieure, du hustle et du tir à 3-points à sa nouvelle équipe de Sacramento. Des qualités qui auraient fait du bien aux Kings. Mais il faudra donc se montrer patient avant de pouvoir observer le rookie en NBA.

Six mois d’absence minimum, cela nous amène jusqu’à décembre/janvier. Devin Carter pourrait ainsi intégrer les Kings pour la deuxième partie de saison régulière s’il est bien rétabli, même si on imagine que la franchise de Sacramento va y aller très progressivement avec son rookie. Ce dernier n’aura pas de Summer League ni de training camp pour faciliter son intégration au plus haut niveau. Les Kings ne vont donc pas le jeter au feu…

Pour rappel, Carter s’était blessé à l’épaule lors d’un entraînement pré-draft. Les Kings étaient au courant de son bobo au moment de le sélectionner.

__________

Source texte : Sacramento Bee

Sac ! Thank you for believing in me. I’ll be back soon and can’t wait to show yall this dawg you have.

— Devin Carter (@kingcarter2225) July 11, 2024