NBA Cup : la composition des poules annoncée cette nuit

L’Emirates NBA Cup, nouveau nom clinquant du NBA In-Season Tournament, sera à nouveau un rendez-vous de la saison 2024-25. La composition des six poules sera annoncée dans la nuit.

Quelle équipe ? Quelle illustre équipe parviendra à succéder aux Los Angeles Lakers et inscrire son nom en capitale dans le livre d’histoire de la NBA ?

Les fans de basketball ne se posent peut-être pas tous la question, mais la NBA Cup est plus que jamais d’actualité dans la Grande Ligue. Dans la nuit de vendredi à samedi, sur les coups d’1h du matin, le tirage au sort des phases de poules indiquera les oppositions entre les différentes franchises. Avec un peu de nez, on pourra même commencer à deviner les associations de couleurs floues entre les parquets et les maillots.

Pour rappel, le tirage au sort compose six groupes de cinq équipes, en respectant la composition des conférences. Trois groupes à l’Est, trois groupes à l’Ouest, chacun désigné selon le bilan des franchises l’année précédente.

All 30 NBA teams will be randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2023-24 regular season.

The six groups will be unveiled by ESPN tomorrow at 7 p.m. ET on NBA Today: Emirates NBA Cup Group Reveal. pic.twitter.com/FQSpNiix23

— NBA Communications (@NBAPR) July 11, 2024

Attention, si la hype ne monte pas suffisamment, information capitale : C.J. McCollum, Myles Turner et Chet Holmgren seront présents en direct sur ESPN au moment de la révélation de la composition des groupes ! La rédaction est sur le pont, tous les moyens seront déployés pour tout couvrir avec le plus grand soin.

Tous les moyens, ou presque. Mais les mardis et les vendredis en NBA, on change le contraste de sa télé pendant que la prime de 500 000 dollars motive les joueurs NBA. La NBA Cup d’Adam Silver, bientôt une institution.

Source texte : NBA