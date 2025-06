C’est le retour des beaux jours dans la capitale et les playgrounds affichent de nouveau complet le dimanche après-midi. Cette fin de semaine, on vous propose un événement qui mêle tout ça et bien plus encore. Les copains de La Place reviennent avec la 4è édition de Playin’Paris, leur événement incontournable qui mêle basket 3×3, DJ contest et showcases en plein centre de Paname. Rendez-vous les 6 et 7 juin à la Canopée des Halles !

C’est devenu une tradition, comme chaque année nous vous parlons de Playin’Paris, un rendez-vous festif, sportif et culturel qui rassemble chaque année des milliers de spectateurs venus de tous les horizons. Après une édition 2024 exceptionnelle, Playin’Paris revient encore plus fort, fédérant amateurs de streetball, passionnés de musique et curieux dans un esprit de partage et de performance. La recette a déjà prouvé son succès et reste inchangée avec un tournoi de basket 3×3, un concours de DJ et des performances artistiques non-stop pendant deux jours à la la Canopée des Halles et les espaces de La Place dans le 1er arrondissement de Paris les vendredi 6 juin et samedi 7 juin prochains.

Un DJ Contest le 6 juin, un gros tournoi de streetball le 7 juin

Playin’Paris commencera par un concours de DJ hosté comme chaque année par Dirty Swift et Dj Streshle le vendredi 6 juin. Inspiré à la fois par le Red Bull 3Style pour sa créativité et les battles DMC pour sa technicité, ce rendez-vous désormais incontournable attire DJ confirmés et talents émergents. L’édition 2024 avait été remportée par l’Américain DJ Dynamix, on espère que la relève de la French Touch prendra sa revanche cette année. La soirée se terminera par des lives DJ set du septuple vainqueur du DMC Crazy B, l’artiste internationale T-Sia et la pépite du DJing et vainqueure de la 2ème édition de Playin’Paris, Rony.

Le tournoi de basket 3×3 culminera le 7 juin sous la Canopée des Halles après deux journées de phases qualificatives les 26 avril et 3 mai à Aubervilliers et dans le 18è arrondissement de Paris. L’édition 2025 promet de faire vibrer la terrasse extérieure du forum des Halles avec des athlètes qui donneront tout pour succéder aux teams Selftalk et Noname sur le podium, emmenées en 2024 par leurs MVP Little Giant et Flavien Amato.

Sur le terrain, attendez vous à voir du gros niveau. Les équipes qualifiées ont déjà pu montrer leur valeur mais elles activeront le mode Thunder pour tenter de décrocher les 1000€ promis aux équipes vainqueurs ainsi que des dotations des partenaires et des entrées de concert à La Place.

En plus de toutes ces compétitions sportives et artistiques, Playin’Paris a prévu une programmation de DJ sets de Sam Yudat et DJ Lass, d’un show de danse spécial année France/Brésil avec B-Girl Tweoi et B-Boy Till, ainsi qu’un showcase de Dakeez.

Pendant deux jours, la Canopée des Halles vibrera au rythme de la street culture. La programmation complète de Playin’Paris 2025 est à retrouver sur playin-paris.com, Instagram (@playin_paris) et TikTok (@playin_paris).

La Place est le centre culturel hip-hop de Paris. Ce lieu d’expression dédié au hip-hop a été crée en 2016 avec pour mission de promouvoir l’ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement culturel, ainsi que ses prolongements dans les arts visuels ou le cinéma, à travers des actions de diffusion, de transmission, de soutien à la création et d’accompagnement.

Situé au coeur de Paris, sous la canopée des Halles, La Place est équipée d’une salle de concert, d’un studio de diffusion et de création, d’un espace d’exposition, d’un bar et dispose de 8 espaces de création, adaptables à toutes les pratiques (enregistrement, répétition, montage vidéo, arts graphiques, danse…).

Pour suivre l’actualité de La Place :

Site internet : laplace-paris.com

Instagram : @LaPlaceHipHop

TikTok : @LaPlaceHipHop

Twitter : @LaPlaceHipHop

YouTube : @LaPlaceHipHop