Nouvelle nuit de WNBA dans le rétro, avec cette fois-ci une déculottée digne d’un Thunder – Grizzlies du premier tour. Le Liberty en a collé 48 au Sun, un bel état des lieux finalement de ce début de saison pour les deux franchises. On fait un point rapide sur la nuit ?

Les résultats de la nuit

New York Liberty – Connecticut Sun : 100-52

– Connecticut Sun : 100-52 Los Angeles Sparks – Phoenix Mercury : 80-85

: 80-85 Seattle Storm – Las Vegas Aces : 70-75

: 70-75 Golden State Valkyries – Minnesota Lynx : 75-86

Pour la première soirée de la Commissioner’s Cup, les patronnes ont tapé du poing sur la table. A commencer par le Liberty, qui est allé chercher une victoire record face au Sun de Rachid Meziane, toujours en galère en ce début de saison (1-7). Les filles de Sandy Brondello ont shooté à 2000% de réussite, Marine Johannes a posé un petit 8 points et 6 passes en 13 minutes et ça fait 7-0 pour les championnes en titre, tout roule !

Now THAT’S major 😉 pic.twitter.com/3tPKV6Jlqw

— New York Liberty (@nyliberty) June 1, 2025



Dans les autres matchs les Sparks en chient toujours autant et ont encore perdu, cette fois-ci contre le Mercury d’une Satou Sabally encore inspirée, alors qu’à Seattle les Aces ont pris le dessus sur le Storm malgré 20 points de Gabby Williams et une belle sortie de Dominique Malonga (8 points en 13 minutes). Dans le dernier match de la soirée le Lynx a rejoint NY parmi les franchises invaincues (7-0 également) en battant les Valkyries. Napheesa Collier a planté 24 pions, alors que pour Golden State les deux Frenchies ont été plus discrètes (5 points pour Janelle Salaün et 3 petites minutes pour Carla Leite)

Napheesa Collier and Courtney Williams combine for 44 points, leading the @minnesotalynx to victory in a back-and-forth matchup with the Valkyries 🔥

Phee: 24 PTS | 11 REB | 4 AST | 2 STL | 2 3PM

Courtney: 20 PTS | 5 REB | 5 AST | 2 STL | 3 3PM

WNBA Commissioner’s Cup presented… pic.twitter.com/Fs2ngRMcPT

— WNBA (@WNBA) June 2, 2025



Repos ce soir avant le retour des reines demain, avec notamment un Mercury – Lynx intéressant, puis le Storm qui jouera les Wings de Dallas, poke la diététicienne de Luka Doncic.