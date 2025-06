Il y a un peu plus d’un an, Tyrese Haliburton était sacré champion olympique avec Team USA après avoir joué 26 minutes au total sur la compétition. Jeudi, il sera le seul joueur parmi ces médaillés à jouer les Finales NBA, une preuve de plus qu’Hali n’est pas si… surcoté que ça.

Depuis le résultat de ce sondage il y a quelques semaines, qui présentait Tyrese Haliburton comme le joueur le plus surcoté de la Grande Ligue aux yeux des joueurs NBA, disons que le principal intéressé a fermé quelques bouches. Une stat de plus qui nous a fait tiquer ? Hali est le seul joueur de Team USA 2024 à jouer les Finales NBA ce jeudi, car être champion olympique c’est génial, mais être le leader d’une équipe qui peut être championne NBA c’est pas mal non plus.

Et d’ailleurs, tiens, ça a donné quoi cette saison les champions olympiques 2024 ?

Tyrese Haliburton : Finale NBA

Derrick White, Jrue Holiday et Jayson Tatum : éliminés en demi-finales de Conférence par les Knicks

Stephen Curry : éliminé en demi-finale de Conférence par les Wolves

Anthony Edwards : éliminé en Finale de Conférence par le Thunder

LeBron James : éliminé au premier tour des Playoffs par les Wolves

Anthony Davis : éliminé au play-in par les Grizzlies

Bam Adebayo : éliminé au premier tour des Playoffs par les Celtics

Kevin Durant et Devin Booker : n’ont même pas joué les Playoffs

Joel Embiid : n’a même pas joué au basket

Voilà ce qu’on appelle une année pleine pour Tyrese, et si le ballon d’or existait en basket on pourrait presque faire du meneur des Pacers notre Ousmane Dembélé d’Indianapolis.

19 points et 9 passes de moyenne en 73 matchs, pas si loin que ça du 50/40/90 et donc en Finales NBA dix mois après avoir été champion olympique, disons que pour un surcoté la vie d’Hali est plutôt agréable. Alors imaginez si…