Alors que les Finales NBA commencent ce jeudi soir, la liste des arbitres qui dirigeront les rencontres entre le Thunder et les Pacers a été dévoilée. Les fans de Scott Foster (coucou Chris Paul), vous pouvez jubiler !

Vieux de la vieille, celui qu’on surnomme “The Extender” sera en piste pour arbitrer ses 18e Finales NBA. D’autres visages bien connus de l’arbitrage vont aussi animer nos nuits, de Tony Brothers à Marc Davis en passant par James Capers, Zach Zarba et David Guthrie.

The NBA today announced the list of game officials assigned to the NBA Finals 2025 presented by YouTube TV.

The championship series between the Indiana Pacers and Oklahoma City Thunder tips off on Thursday, June 5 at 8:30 p.m. ET on ABC.

More: https://t.co/5goN0gladP pic.twitter.com/nVEiEftLUa

— NBA Communications (@NBAPR) June 3, 2025

Néanmoins, on verra aussi de nouvelles têtes sur les parquets du Thunder et des Pacers. En effet, deux arbitres vont participer à leurs premières Finales NBA cette année : Tyler Ford et Ben Taylor. Une superbe récompense pour eux !

Pour rappel, tous ces arbitres ont été sélectionnés après évaluation sur l’ensemble des trois premiers tours de Playoffs.

Source texte : NBA