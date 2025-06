WNBA : Marième Badiane coupée par le Lynx

C’est un titre qui aurait tout à fait pu se retrouver dans les Dernières Nouvelles des Vosges, si Marième, habitante d’Épinal, avait été coupée par un Lynx errant entre les ballons vosgiens. Désolé aux amoureux de la nature mais on parle pourtant de WNBA, et plus précisément d’une vice-championne olympique.

L’aventure de Marième Badiane avec le Lynx du Minnesota n’aura pas duré des lustres…

Signée par les finalistes WNBA en titre, l’intérieure française de 30 ans avait un immense défi : se faire une place aux côtés de l’une des cracks de la Ligue Napheesa Collier, au sein de l’une des franchises les plus outillées de toute la WNBA. Deux semaines et trois bouts de matchs plus tard la story se termine déjà, et après avoir été coupée par le Fenerbahce il y a quelques jours, voilà que le Lynx en rajoute une couche à France Travail…

thank you, Badou. 💙 pic.twitter.com/XojB0A1fMM

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) June 4, 2025



Au sortir de Jeux olympiques incroyables et après une saison couronnée de succès en Turquie, Badou a donc raté le coche en WNBA et aura l’occasion d’évacuer sa frustration dans quelques jours à l’EuroBasket puisqu’elle rejoindra le groupe France prochainement pour disputer l’Euro à partir du 14 juin prochain. La voilà en tout cas sur le marché, et nul doute que son profil d’intérieure polyvalente et multi-médaillée intéressera un paquet de monde. Allez, on se revoit en Bleu, on fait péter l’or et on voit ensuite ?