Les Detroit Pistons, fossoyeurs de séries de victoires

Les Detroit Pistons avaient un programme compliqué juste avant le All-Star Break avec des matchs face aux New York Knicks et des Charlotte Hornets qui restaient sur de belles séries de victoires. Résultat, deux victoires pour les leaders de la Conférence Est.

La défaite face aux Washington Wizards n’était qu’un accident. Les Detroit Pistons ont remporté 14 de leurs 18 derniers matchs et trônent plus que jamais au sommet de la Conférence Est. Cette semaine, les coéquipiers de Cade Cunningham envoient un message fort à la concurrence.

Après la large victoire face aux New York Knicks (118-80) qui restaient sur huit victoires consécutives, les hommes de J.B. Bickerstaff se déplaçaient à Charlotte pour affronter des Hornets qui restaient, eux, sur neuf victoires consécutives. Et comme une fin de série n’arrive jamais seule, les Pistons se sont encore imposés (110-104).

Tout n’a pas été simple en Caroline du Nord après les expulsions de Jalen Duren et Isaiah Stewart suite à une bagarre générale, mais grâce à un tir primé clutch de Tobias Harris, les visiteurs ont trouvé la solution.

Cade Cunningham a de nouveau été exemplaire avec 33 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Il tentera de terminer en beauté cette première partie de saison avec un nouveau déplacement compliqué chez les Toronto Raptors ce mercredi.