« C’est fini ! » : le message de Chris Paul pour annoncer sa retraite

Chris Paul a annoncé sa retraite sportive aujourd’hui, juste après avoir été officiellement coupé par les Toronto Raptors, où il avait été envoyé par les Clippers. Et CP3 avait un message à faire passer avant de quitter la NBA.

Après des années à avoir été l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à son poste, Chris Paul a tenu à dire au revoir au monde de la NBA, juste après avoir été coupé par les Raptors. Pour ce faire, il s’est fendu d’un long message sur son compte Instagram afin de mesurer le chemin parcouru et ce qui l’attend ensuite pour ce nouveau chapitre de sa vie.

« C’est fini ! Après plus de 21 ans, je quitte le monde du basket. Au moment où j’écris ces lignes, j’ai du mal à savoir ce que je ressens, mais pour une fois – et cela surprendra la plupart des gens – je n’ai pas la réponse ! Mais surtout, je suis rempli de joie et de gratitude ! Même si ce chapitre de ma vie en tant que « joueur NBA » est terminé, le basket restera à jamais ancré dans l’ADN de ma vie, ça a duré trois décennies. C’est fou rien que de le dire ! Jouer au basket pour gagner ma vie a été une chance incroyable, qui s’accompagnait également de nombreuses responsabilités. J’ai tout accepté. Le bon et le mauvais. En tant qu’éternel apprenant, le leadership est difficile et n’est pas fait pour les faibles. Certains vous aimeront et beaucoup d’autres non. Mais l’objectif a toujours été le même et mes intentions ont toujours été sincères (bon sang, j’adore la compétition !).

C’est vraiment agréable de savoir que j’ai joué et traité ce sport avec le plus grand respect depuis le jour où mon père me l’a fait découvrir. C’était la toute première relation que j’ai connue. Le basket m’a donné une raison de me lever à 5 heures du matin et de m’entraîner avant d’aller à l’école. Il m’a donné une raison de trouver un moyen d’aller au YMCA (Young Men’s Christian Association). Il m’a donné une raison d’être le petit frère qui essaie toujours de battre son grand frère. Il m’a donné une raison d’avoir de bonnes notes pour pouvoir jouer à l’université. Il m’a donné une raison de marquer 61 points dans un match, alors que mon grand-père venait de décéder. Il m’a donné une raison de me présenter et de faire ma rééducation jour après jour après une déchirure du ménisque, une fracture de Jones, une luxation de l’épaule et cinq opérations de la main.

Le jeu m’a toujours donné une raison d’être présent, et les vrais leaders et combattants savent que le simple fait d’être présent représente la moitié du chemin.

Alors maintenant, avec toute la gratitude possible… il est temps pour moi d’être présent pour les autres et d’une autre manière. Cette dernière saison, je savais que je ne pourrais pas y arriver si je n’étais pas chez moi avec ma famille. Ces six années loin de chez moi ont été un grand sacrifice pour nous tous et je savais que cela devait prendre fin. Et je sais maintenant de tout mon cœur que le meilleur coéquipier que je puisse être, c’est pour Jada, Chris II et Cam (NDLR : sa femme et ses enfants) !

Je suis très enthousiaste à l’idée d’emporter avec moi dans le prochain chapitre toutes les choses incroyables que le basket m’a apprises. Et surtout, ce que m’ont appris les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer grâce au basket.

À tous mes coéquipiers, entraîneurs, staff, dirigeants et surtout à ma famille. Je ne saurais vous remercier assez… Mais la bonne nouvelle, c’est que j’aurai désormais beaucoup plus de temps pour le faire.

Et le plus grand merci va au Grand Homme là-haut… Si vous savez de qui je parle et que vous lisez ceci, n’hésitez pas à terminer la phrase : « Dieu est bon, tout le temps, et tout le temps… ». » – Chris Paul