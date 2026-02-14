VJ Edgecombe élu MVP du Rising Stars Challenge 2026 !

Clutch à souhait, VJ Edgecombe repart de Los Angeles avec le trophée de MVP du Rising Stars Challenge 2026 dans ses valises ! La vraie star de cette première soirée du All-Star Weekend sans aucun doute possible, avec ses 17 points en demi-finale et les lancers du titre.

Accompagné du MVP du Rising Stars Challenge 2024, Matas Buzelis, mais aussi de Derik Queen, Carter Bryant ou encore Kyshawn George dans la Team Carter, le rookie des Sixers a naturellement pris les choses en main. Sous les ordres de Vince Carter, VJ Edgecombe a pris tout le monde sur son dos en inscrivant les 10 derniers points de son équipe lors de la demi-finale, disputée en 40 points. Son dernier crossover sur Cam Spencer menant au game-winner est criminel, et il termine avec quasiment la moitié des puntos de la Team Carter (17).

10 straight points… plus the game-winning shot!

VJ Edgecombe was CLUTCH for Team Vince 🔥 pic.twitter.com/QxshhKl1go

— NBA (@NBA) February 14, 2026

En finale, il a sécurisé la win sur la ligne des lancers. Dans une rencontre qui se jouait en 25 points gagnants, VJ Edgecombe n’a pas tremblé malgré un score à 23-24 pour la Team Melo avant ses deux tentatives réussies. Le moindre échec aurait sans doute signifié une fin de soirée complètement différente à l’Intuit Dome et un potentiel trophée de MVP pour Donovan Clingan (15 points) ou Dylan Harper (12 points et le game-winner en demi-finale).

Mais le protégé de Tyrese Maxey, intenable pour encourager son coéquipier au premier rang, était dans un grand soir. Il termine meilleur marqueur du mini-tournoi avec 23 points au total, avec 7 rebonds, 1 passe et 1 interception à 8/13 au tir dont 6/7 depuis Venice Beach et un parfait 4/4 aux lancers-francs.

VJ EDGECOMBE DÉSIGNÉ MVP DU RISING STARS CHALLENGE 2026 🏆

🔹23 points (dont 17 en demi-finale)

🔹7 rebonds

🔹8/13 au tir (dont 6/7 du parking)

🔹Les deux game-winners de son équipe

Quelle saison pour le rookie des Sixers 👏pic.twitter.com/ZOO1f3QmUQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2026

À 20 ans, VJ Edgecombe succède à Stephon Castle au palmarès des MVP du Rising Stars Challenge et lance parfaitement ce week-end étoilé du côté de Los Angeles.