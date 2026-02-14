C’est la tradition, chaque année les meilleurs rookies et sophomores de la Ligue ouvrent le bal du All-Star Weekend lors du Rising Stars Challenge. Un mini-tournoi à quatre équipes lors duquel on ne vient pas pour voir des lay-ups. Allez, envoyez du sale !

Dylan Harper takes big brother Ron Harper Jr. 1v1 to give Team Melo the win in Game 1!

📺 Peacock pic.twitter.com/eD19tQZ7Zj

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) February 14, 2026

L’une des images de ce Rising Stars restera le game-winner de Dylan Harper, en isolation sur son frère Ron Harper Jr., lors de la première demi-finale. Les bros auront le temps d’en reparler, puisqu’ils seront réunis avec le paternel lors du Shooting Stars qui se déroulera ce samedi. Dans le même match, on a aussi vu Yang Hansen faire danser son coéquipier des Blazers, Donovan Clingan, avec une finition pleine de toucher.

Yang Hansen FAKED OUT Donovan Clingan on this bucket.

📺 Peacock pic.twitter.com/K1AfzzQ6FZ

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) February 14, 2026

Evidemment, les highlights de la soirée ne s’arrêtent pas là. Repêché de dernière minute pour remplacer Cedric Coward, le rookie des Spurs Carter Bryant s’est échauffé les articulation avant le Slam Dunk Contest de la nuit prochaine. Bub Carrington et Kel’el Ware ont improvisé un petit concours de alley-oop en plein match avec Jaylen Wells et Matas Buzelis, avant que le MVP n’enchaîne les 10 derniers points de son équipe pour envoyer la Team Carter en finale.

Another one 😤 pic.twitter.com/YARLFL39Jk

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 14, 2026

Matas Buzelis ↔️ Kyshawn George @chicagobulls x @ATLHawks #NBAAllStar pic.twitter.com/mYVsvmt50O

— NBA France (@NBAFRANCE) February 14, 2026

En finale justement, Matas Buzelis a donné le tournis à Donovan Clingan, faisant étalage de son footwork d’élite avant que VJ Edgecombe ne dise bonne nuit à la Team Melo sur la ligne des lancers-francs.

Matas Buzelis with the NASTY footwork on this finish.

📺 Peacock pic.twitter.com/CL92L7iu6w

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) February 14, 2026

MVP V.J. EDGECOMBE!

V.J. hit both game winners for the Team Vince, leading them to the Rising Stars win! pic.twitter.com/ljjBAJ1k6v

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) February 14, 2026

Pas de nouveau duel iconique façon Kyrie Irving vs Brandon Knight en 2013 mais quand même quelques actions spectaculaires et une belle histoire pour la famille Harper cette nuit du côté de l’Intuit Dome. On aime ou on n’aime pas le format mini-tournoi et l’événement au global, mais on a vécu une première soirée plutôt sympathique. En espérant qu’elle donne le ton pour les deux suivantes.