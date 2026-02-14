Fin de saison pour Zach LaVine (Kings), opéré de la main

À l’infirmerie depuis une semaine, Zach LaVine ne reviendra pas sur les parquets cette saison. L’arrière des Kings va passer sur le billard pour se faire opérer de la main.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Chris Haynes cette nuit.

Fin de saison pour Zach LaVine.

L’arrière va être opéré de la main droite. 🫤 https://t.co/dh6K8D0LjV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2026

Cela met fin officiellement à une saison galère pour Zach chez les Kings : perfs en dents de scie, rôle qui varie sous Doug Christie, embrouille avec un fan des Kings, innombrables défaites et traditionnelles rumeurs de transfert. Les stats restent correctes (19 points de moyenne à 48% au tir, 39% à 3-points, 88% aux lancers), mais c’est sa plus faible production depuis 2018.

Possédant une player option à 49 millions de dollars sur la saison prochaine, Zach LaVine est à l’abri financièrement mais il est évident qu’il ne fait pas partie du projet reconstruction des Kings. Ces derniers – sur 14 défaites consécutives – vont pouvoir tanker encore un peu plus jusqu’en avril, tout en développant leurs jeunes comme Nique Clifford.