Programme NBA : un derby de New York avec zéro hype, heureusement il y a dix autres affiches ce soir

Il y a encore cinq ans, on aurait parlé d’un triste match entre deux vilains petits canards pour départager le meilleur tankeur entre les Knicks et les Nets. Cette année l’affiche aurait dû être un choc de la Conférence Est… Pour ce soir c’est raté en tout cas.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 16 FEVRIER

1h : Magic – Hawks

1h30 : Knicks – Nets

1h30 : Pacers – Wizards

1h30 : Celtics – Pistons

2h : Grizzlies – Blazers (sur beIN Sports 4)

2h : Thunder – Spurs

2h : Timberwolves – Raptors

2h : Bulls – Kings

3h : Suns – Rockets

3h : Warriors – Nuggets

4h : Lakers – Jazz

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Nets (1h30) : Grizzlies, Bulls, Warriors, Suns ou encore Jazz sont de sortie ce soir ? Très peu pour nous. Cette nuit on est sur un classico de chez classico de type derby de New York. Kevin Durant, Ben Simmons, Joe Harris, R.J. Barrett, Derrick Rose et Nerlens Noel (lol), la liste des absents est longue comme le bras de Tacko Fall. Heureusement, comme le match est à l’extérieur pour les Nets, on se dit qu’on pourra retrouver Kyrie Irving… Oh wait ! Le match est quand même à New York, c’est con hein. En plus de ça, bonjour les dynamiques pour les deux équipes. Onze défaites en douze rencontres pour les Nets, tandis que les Knicks sont à huit revers sur les dix derniers matchs dont une dernière en prolongation contre le Thunder, symptomatique d’une méforme qui dure depuis le… 19 octobre. Alors pourquoi regarder ce match en fait ? Déjà parce qu’on va revoir Seth Curry et Dédé Drummond avec un maillot des Nets. Ensuite parce que c’est Mercredi Panzani et ce match est un candidat idéal pour accueillir les plus grosses dingueries. Impossible de vous dire exactement qui va faire des choses complètement insensées ce soir mais de Julius Randle à Andre Drummond, on a des Gérards potentiels qui pourraient bien rendre gloire à ce jour pas comme les autres.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Hier, Trae Young a collé 41 pions dans une victoire des Hawks contre les Cavs. Contre le Magic, il devrait y avoir la place pour faire au moins pareil.

Avis aux amateurs de mulet, Kenrich Williams ne joue pas ce soir. Ça fait encore une raison de moins de vouloir regarder le Thunder.

Les Celtics peuvent enchaîner une dixième victoire de suite après leur promenade de santé contre Philly. Face aux Pistons, ça devrait être gérable.

Pas de Rudy Gay pour le Jazz face aux Lakers mais un autre Rudy sera bien là pour faire face à Anthony Davis.

Les Blazers font partie des équipes en forme à l’Ouest. Cette phrase est incroyable. À voir désormais s’ils arriveront à résister aux Grizzlies alors qu’on pourrait avoir le retour de Ja Morant pour faire face à Anfernee Simons.

Six matchs à 35 points ou plus pour DeMar DeRozan. À voir si la défense des Kings peut l’empêcher d’en planter un septième. LOL.

Duel de MVP entre Curry et Jokic, la feuille de statistiques pourrait finir complètement noire.

Soirée tapas avec 11 matchs au menu pour un maximum de plaisir. On va pouvoir picorer un peu partout au fil de la gourmandise et vu le nombre de pyromanes qui sont de sortie ce soir, on devrait avoir de quoi se régaler. On en profite à fond parce que c’est le dernier Mercredi Panzani avant le All-Star Break.