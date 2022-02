Kevin Durant devrait revenir la semaine prochaine : que les défenses en profitent, les vacances sont bientôt finies

Touché au genou gauche mi-janvier, Kevin Durant commence sérieusement à nous manquer mais on a de bonnes nouvelles en provenance de Brooklyn. Easy Money serait effectivement proche d’un retour et on devrait le revoir sur les parquets dans les jours à venir.

Six semaines et 18 matchs. Voilà la durée de l’absence de Kevin Durant depuis son entorse du ligament collatéral médial, et il regardera une nouvelle fois ses copains depuis la touche ce samedi soir pour la rencontre de Brooklyn à Milwaukee. Cependant, les fans des Nets peuvent commencer à retrouver le sourire. En effet, si l’on en croit Steve Nash, KD a de bonnes chances de retâter la gonfle la semaine prochaine. C’est ce qu’a affirmé le coach de BK via Alex Schiffer de The Athletic ce samedi à quelques heures de l’opposition face aux champions en titre. Brian Lewis du New York Post précise lui que Durant doit encore passer par un troisième entraînement à haute intensité pour véritablement recevoir le feu vert, mais ça en prend le chemin. Pour info, les Nets ont quatre matchs au programme la semaine pro et pas contre n’importe qui puisqu’ils vont affronter Toronto à deux reprises (une fois à la maison, une fois à l’extérieur), Miami et Boston. Bref, que des équipes qui comptent dans la Conférence Est. Les Raptors (bilan de 32 victoires – 26 défaites) se trouvent juste devant Brooklyn (31-29) au classement avec justement deux matchs d’avance, les Celtics occupent eux le premier spot d’équipe playoffable (sixièmes à 35-26), tandis que Miami (39-21) est tout simplement au sommet de la hiérarchie.

Outre Kevin Durant, Steve Nash a aussi donné des news concernant les nouvelles recrues Goran Dragic et Ben Simmons. Belle surprise de ce samedi, le Dragon va faire ses grands débuts avec les Nets aujourd’hui face aux Bucks. Ce sera la première apparition du Slovène depuis le… 13 novembre 2021 et on a hâte de voir non seulement ce qu’il a dans les jambes mais aussi comment il va s’intégrer à l’équipe de Brooklyn. Goran a d’ores et déjà indiqué via The Athletic qu’il se sentait à l’aise avec les systèmes de Nash car ils ressemblent pas mal à ceux utilisés quand il évoluait avec Steve aux Suns il y a une bonne décennie. Ça promet ça ! Cependant, si les débuts de Dragic sont rapides, va falloir se montrer patient pour Simmons. L’Australien bosse, notamment individuellement et sur le plan physique, mais n’a toujours pas participé à un entraînement à haute intensité avec les Nets. Et tant que ça ne sera pas le cas, aucune date de retour ne sera communiquée. On rappelle juste que Simmons n’a pas joué la moindre minute en NBA depuis le Game 7 des demi-finales de Conférence Est le 20 juin 2021. Alors forcément, ça prend un peu de temps et le flou continue d’entourer le Boomer. En parlant de flou, on n’a toujours pas de nouvelle concernant un potentiel retour de Joe Harris, à l’infirmerie depuis plusieurs mois maintenant à cause de ses pépins à la cheville. La dernière petite info qu’on a pu avoir à son sujet date d’il y a quelques jours, via HoopsHype, qui a indiqué que les Nets allaient évaluer Harris cette semaine avant de prendre une décision concernant une potentielle deuxième opération à la cheville. Ça ne sent pas très bon tout ça.

Steve Nash l’a dit, la priorité pour les Nets, c’est « 1 la santé, 2 la santé, 3 la santé, et 4 la santé ». Au complet, Brooklyn peut rivaliser avec n’importe qui mais l’équipe new-yorkaise n’y est pas encore. Heureusement, le membre le plus important du groupe est sur le point de revenir et les défenses adverses pourraient prendre cher très rapidement.

