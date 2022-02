Programme NBA : DeMar DeRozan rencontre les Grizzlies, on repart sur 35 pions minimum avec un money time de folie ?

Le week-end est là et comme souvent le week-end, la NBA ça commence tôt. Dès 18h ce samedi, avec un Pistons – Celtics qui pourrait tourner court. Heureusement, y’a quelques belles affiches derrière dont la rencontre entre les Bulls et les Grizzlies. Allez, preview.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 26 FEVRIER

18h : Pistons – Celtics (sur beIN Sports 4)

1h30 : Hawks – Raptors

2h : Bulls – Grizzlies

2h : Heat – Spurs

2h : Cavaliers – Wizards

2h30 : Bucks – Nets

3h : Nuggets – Kings (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Grizzlies (2h) : oh la belle petite affiche à 2h du matin ! L’équipe au meilleur bilan à l’Est d’un côté (à égalité avec Miami), le troisième de l’Ouest de l’autre, autant dire qu’on devrait se régaler au United Center. On devrait se régaler car on a un mec qui évolue tout simplement sur une autre planète actuellement : DeMar DeRozan. DMDR, c’est huit matchs consécutifs à minimum 35 points et 50% au tir, le tout avec des dingueries dans le money time soir après soir pour permettre aux Bulls d’enchaîner les wins malgré les absents. Sans mentir, on est dans la catégorie de Jordan-là et on se demande bien à quel moment le roi du jeu mi-distance va s’arrêter. On peut compter sur les Grizzlies pour faire le maximum face à lui mais on tient à leur souhaiter bonne chance car ils en auront bien besoin. Memphis voudra en tout cas rebondir après sa défaite contre Minnesota en sortie de All-Star Break, et on surveillera particulièrement l’état de Ja Morant, légèrement touché face aux Wolves. Pourvu qu’il soit à 100% pour nous offrir un duel XXL avec DeRozan.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Celtics ont démonté les Nets lors de leur dernière sortie, le tarif pourrait être similaire pour les pauvres Pistons.

Trae Young reste sur un match cata face aux Bulls, alors on attend un carton face aux Dinos. Les Hawks en ont bien besoin.

Gregg Popovich n’est plus qu’à deux victoires du record all-time de wins pour un coach. Le Heat d’Erik Spoelstra voudra faire en sorte qu’il reste à deux.

Cavaliers – Wizards, si vous voulez voir un duel Brandon Goodwin – Raul Neto c’est par là.

Bucks – Nets, ça rappelle des souvenirs mais seul Kyrie Irving répondra présent parmi les grands noms côté Brooklyn. Ça risque d’être vite réglé.

On finit par un match où DeMarcus Cousins va rencontrer son ancienne équipe de Sacramento. Y’a moyen qu’il se passe un truc.

Soirée tranquille ce samedi, mais surtout soirée sympathique avec quelques belles affiches et surtout ce Bulls – Grizzlies qui s’annonce étincelant. Allez, rendez-vous à 2h du mat’, et même plus tôt pour ceux qui ne peuvent vraiment pas attendre.