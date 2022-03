Après un début de saison canon, le Jazz marque le pas. Hier soir, les Mormons ont carrément touché le fond en lâchant un cinquième match consécutif malgré une avance montée jusqu’à 25 points face aux Clippers. Résultat, Utah est en train de lâcher du lest au classement et le moral des troupes se retrouve dans les chaussettes. En gros, tout ce qu’il faut éviter à deux semaines du début des Playoffs.

Mais qu’est-ce qui est arrivé au Jazz au juste ? La défaite de la nuit dernière n’est qu’un nouveau symbole d’une équipe en perdition depuis quelques semaines. Avec ce nouvel échec, la franchise du Lac Salé est désormais à 45 victoires pour 31 défaites, les faisant passer à la cinquième place de la Conférence Ouest, derrière les Mavs. Cette sortie du Top 4 fait mal, d’autant plus que le play-in n’est plus très loin derrière, puisque les Wolves, septièmes, ont un bilan de 43 victoires pour 33 défaites (2 matchs d’écart). La tournure des choses commence à devenir inquiétante pour les joueurs de Quin Snyder. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir tiré la sonnette d’alarme, d’abord via Donovan Mitchell il y a trois semaines au micro de The Salt Lake Tribune :

« À un moment donné, il va tous falloir qu’on se regarde dans le miroir. Du premier au 15è joueur. »

Après le match de cette nuit, c’est notre Rudy Gobert national qui en a rajouté une couche dans des propos rapportés par Yahoo! Sports :

« C’est juste que ça se répète, encore et encore. Toujours de la même manière. Il y a beaucoup de choses à regarder : j’ai raté cinq lancers francs, il y a eu quelques mauvais coups de sifflet, mais c’est l’essence même de notre façon de jouer, je pense, qui nous revient en pleine figure à chaque fois. Nous sommes déconnectés. On arrête de jouer. Nous perdons les valeurs de cette équipe, qui est de faire circuler la balle. Et ça affecte vraiment notre défense. C’est comme si tout s’écroulait et nous sommes de plus en plus déconnectés. […] On ne se salit pas les mains, on ne veut jamais faire le sale boulot. »

Le pivot français a d’ailleurs été rejoint par Donovan Mitchell, l’air dépité de cette défaite après avoir mené de 25 points.

« I don’t even know what to say… It’s the same shit. I mean yeah it feels the same way. It’s the same thing. This is literally the same thing… I don’t know what to say. » Donovan Mitchell on Jazz blowing 25-point 2nd half lead to Clippers. pic.twitter.com/uhANFbusvn — Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 30, 2022

« Je ne sais même pas quoi dire… C’est la même m**de. Je veux dire, oui, c’est la même chose. C’est la même chose. C’est littéralement la même chose… Je ne sais pas quoi dire. »

Mais alors d’où vient le problème ? Déjà, l’an passé, le Jazz s’était hissé à la plus haute place de la NBA avant de se faire sortir par les Clippers qui venaient de perdre Kawhi Leonard au second tour des Playoffs. Cette saison, on les sentait plus fort mentalement, pensant que leurs vieux démons avaient été chassés, mais non, rien à faire, Utah n’y arrive pas. Avec la meilleure attaque de la Ligue (116,5 points/100 possessions), ainsi que la 12è défense (110,9 points encaissés/100 possessions), tout semblait pourtant bien se passer pour les Mormons, mais depuis cinq matchs, c’est la catastrophe. Le Jazz tourne au Blues et l’équipe ne marque plus que 103,8 points et en encaisse 116,2… Comme ça, du jour au lendemain. Interrogé en sortie de match, Quin Snyder – que toutes les rumeurs annoncent ailleurs que chez les Mormons – affirme que son équipe ne fait juste pas les choses comme il faut.

« Je ne vois pas une équipe fragile. Je vois une équipe qui ne fait pas ce qu’il faut faire. Dans le dernier quart-temps, on perd la balle huit fois. On leur donne 12 ou 14 points sur des tirs en seconde chance. Si on avait évité ces deux choses, il ne se serait rien passé. »

D’accord Quin, mais le coach n’a-t-il pas son rôle à jouer pour indiquer la marche à suivre à ses joueurs ? Encore une fois, les joueurs d’Utah sont confrontés à leur pire ennemi : eux-mêmes. Avec cette mauvaise passe, les rumeurs autour d’un départ de Donovan Mitchell ont repris, n’arrangeant pas forcément les tensions déjà existantes dans le vestiaire. La franchise arrive à un tournant et les prochains Playoffs pourraient être les derniers de ce groupe monté il y a cinq ans. Comme l’a dit un sage : « Il suffira d’une étincelle » pour que le Jazz implose. On ne souhaite pas que ça arrive, mais cela se rapproche inévitablement.

Sources texte : The Salt Lake Tribune, Jazz.com, Tomer Azarly