NBA Playoffs 2022 : qui nous inspire confiance ? Apéro TrashTalk

À environ quinze jours de la fin de la saison régulière, il est déjà temps de se projeter sur les Playoffs à travers un Apéro TrashTalk dédié aux équipes, aux joueurs ou aux coachs sur qui nous sommes prêts à miser. À eux de ne pas nous décevoir !

Après une vidéo miroir consacrée à ceux en qui nous n’avons pas trop envie de miser notre PEL à l’approche des Playoffs, c’est l’heure de parler du camp des solides. Pas de choke possible ici, on va plutôt évoquer ceux qui vont arriver dans cette post-saison comme des bulldozers prêts à tout écraser sur le passage ou à surprendre ceux qui n’ont pas cru en eux. Grosse dynamique, de l’écho dans l’infirmerie, gros coups de chaud individuels, envie de vengeance ou simple intuition, on a plutôt envie de faire confiance à ces équipes pour ne pas nous décevoir dès que les choses sérieuses auront commencé dans deux petites semaines. Les Suns intouchables ? KD et Kyrie en mission all time ? Boston sans Rob Williams ? Luka Doncic possédé ? On fait le point, on se projette et comme d’habitude, on en parle ! C’est l’heure de s’interroger sur l’identité de ces équipes et joueurs qui vont gifler la concurrence en Playoffs…

