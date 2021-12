Le 15 décembre, les agents libres NBA signés à l’été 2021 pourront être transférés : on en connaît un qui va ressortir le bleu de chauffe !

La NBA est organisée autour de dates clés qui rythment la saison et le 15 décembre en fait partie. À partir de ce jour-là, les joueurs signés lors de la dernière Free Agency pourront être échangés. Inutile de vous dire que certains managers généraux pourraient en profiter pour foutre un bon coup de ménage avant le printemps. Cette année encore, on retrouve du beau monde valise à la main !

Ce n’est pas une date que tout le monde coche au marqueur rouge sur le calendrier acheté au postier, et pourtant le 15 décembre représente un tournant dans la saison NBA 2021-22. À partir de ce moment-là, les dirigeants de chaque franchise se rassemblent entre eux pour dresser un premier bilan après environ deux mois de compétition. C’est donc l’heure pour les prétendants de faire quelques réglages et d’aller balancer les flops de la Free Agency au premier venu. Vient alors l’effet domino et ce sont toutes les strates de la NBA qui peuvent être chamboulées avec l’arrivée des agents libres de l’été 2021 sur le marché des transferts. Du 15 décembre 2021 au 10 février 2022, date de la fameuse trade deadline, la NBA va ainsi vivre au rythme des rumeurs et les suiveurs guettent le ciel à la recherche du sifflement d’une Woj Bomb. Alors préparez-vous car dans une semaine et des brouettes, ce sera direction le terminal Z pour certains joueurs.

Rappel important. 15 décembre : à partir de cette date, les agents libres signés à l'été 2021 peuvent être officiellement intégrés dans des transferts en NBA (exemple, Kemba Walker). 10 février : trade deadline, commentée en direct sur TrashTalk. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 6, 2021

Forcément quand on regarde la situation de Kemba Walker ces derniers jours, on se dit que le meneur pourrait bien être l’un des premiers à passer le portique de l’aéroport mais reste à savoir qui fera le chemin inverse. Oui car si elles veulent recruter, les équipes vont devoir balancer des salaires similaires en échange, c’est une situation qui nous a déjà tous pris la tête sur 2K et les GM vont devoir sortir les calculettes pour respecter le plafond salarial. En plus du meneur préféré de Tom Thibodeau, de nombreux free agents 2021 risquent d’être dans les rumeurs. On pense à Daniel Theis qui pourrait bien attirer un contender à la recherche d’intérieurs et ne plus jouer la nounou à Houston. Comme le rapporte ESPN, la liste des prétendants est longue et si on ajoute en plus les vétérans qui veulent se tirer comme Thaddeus Young ou Goran Dragic, on obtient un bon nombre d’échanges potentiels. La mise sur le marché des agents libres signés en 2021 pourrait-elle aussi débloquer la situation de certains gros poissons comme Ben Simmons, John Wall ou encore Kyrie Irving ? Vous voyez, on parle cinq minutes du 15 décembre et on imagine déjà un trade à trois équipes avec des joueurs et des tours de draft balancés aux quatre coins du pays. Pas besoin d’en faire plus, vous l’aurez compris, à partir de la semaine prochaine les rumeurs de transferts risquent de devenir de plus en plus insistantes et certaines vont se concrétiser. Il ne reste plus qu’à savoir qui sera le premier…

Le 15 décembre approche à grands pas et à partir de cette date, beaucoup plus de joueurs seront disponibles pour un trade. Dix jours avant Noël, certaines équipes vont peut-être en profiter pour offrir des billets sans retour et sauter sur les bonnes occasions. Le but est simple : régler les problèmes apparus sur les premières semaines de compétition pour passer l’hiver au chaud. Rumeurs, transferts, mise à jour 2K… tout ce cirque va durer du 15 décembre au 10 février.

