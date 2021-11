Goran Dragic absent jusqu’à nouvel ordre pour raisons personnelles : reverra-t-on un jour le Dragon avec le maillot des Dinos ?

Goran Dragic se met à l’écart du groupe des Raptors pour « raisons personnelles ». C’est la franchise qui a communiqué la nouvelle dimanche soir. Et on ne sait pas quand on reverra le meneur slovène sur un parquet NBA, avec le maillot des Raptors… ou un autre.

Le meneur est apparu seulement une fois sur les parquets au cours du dernier mois, c’était le 13 novembre dans la défaite des Raptors face aux Pistons. Ce soir-là, l’ancien du Heat a joué 28 minutes pour 16 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Depuis son arrivée l’été dernier, le Dragon a porté le maillot de Toronto à seulement cinq reprises pour 8 pions, 2,8 rebonds et 1,8 assist en 18 minutes de moyenne. Et hier, on a donc appris qu’il serait absent du groupe canadien jusqu’à nouvel ordre. On ne sait pas quelle épreuve traverse Goran en ce moment mais son absence pourrait durer si l’on en croit Sportsnet, qui nous informe que Dragic pourrait rester en Slovénie auprès de sa famille. Les dirigeants des Raptors ont en tout cas tenu à soutenir leur joueur dans un communiqué.

« Goran se met à l’écart de l’équipe, avec notre soutien total, pour gérer une affaire personnelle. Il a été un vrai professionnel depuis qu’il fait partie des Raptors. Goran a été un grand mentor pour nos jeunes joueurs et un coéquipier précieux pour nos vétérans. Il continuera à s’entraîner et à rester en forme pendant son absence. Il n’y a pas de calendrier précis pour ce processus, et nous vous tiendrons au courant dès que cela sera possible. Goran a le soutien de Masai Ujiri [président de la franchise, ndlr.], de Nick Nurse [coach, ndlr.] et de toute l’organisation, et nous lui souhaitons le meilleur. » Bobby Webster, GM des Raptors

Further to this comment from the Raptors GM Bobby Webster on Goran Dragic, my understanding is this is a long-term play. Nothing is locked, but Dragic will likely remain in Slovenia attending to family matters and training until trade deadline and/our buyout market heats up: pic.twitter.com/bCaxxh0v6X — Michael Grange (@michaelgrange) November 28, 2021

Envoyé aux Raptors durant l’intersaison dans le cadre du sign & trade de Kyle Lowry, Goran Dragic n’était pas forcément ravi à l’idée de quitter le soleil de Miami pour rejoindre Toronto (en même temps bonjour le choc thermique). Cependant, il a pris sur lui pour jouer son rôle de vétéran à fond. Durant les cinq matchs qu’il a joués, il a entouré les petits Dinosaures de la franchise dans le costume de mentor. On parle tout de même d’un joueur qui a roulé sa bosse en NBA avec treize saisons et plus de 900 matchs au compteur. Son absence pour « raisons personnelles » fait forcément planer un mystère mais on espère évidemment que tout se passera bien pour le Slovène, et qu’il reviendra bientôt sur les parquets de la Ligue.

Goran Dragic se retire donc pour raisons personnelles. La durée est indéterminée et on ne sait pas ce qu’affronte le joueur des Raptors. Reste à savoir quand il reviendra et surtout à quel endroit du pays, lui qui pourrait se retrouver dans pas mal de rumeurs à l’approche de la trade deadline de février.

Source Texte : Toronto Raptors, Sportsnet