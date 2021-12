Donovan Mitchell et DeMar DeRozan joueurs de la semaine en NBA : dommage, c’était l’occasion ou jamais de récompenser un mec des Rockets

Vous avez l’habitude, comme chaque lundi la NBA vient de dévoiler les meilleurs joueurs de la semaine passée. En ce jour de la St-Nicolas, honneur aux arrières et à ceux qui sont plutôt bons pour rentrer le gros ballon orange dans le panier : Donovan Mitchell et DeMar DeRozan ont été élus !

Premier point commun entre les deux cracks, ils n’ont pas goûté une seule fois à la défaite la semaine dernière. Trois matchs, trois victoires, que ce soit pour le Jazz de Donovan Mitchell ou les Bulls de DeMar DeRozan. On le sait, la NBA aime récompenser ceux qui gagnent et à ce niveau-là, Spida et DMDR cochent toutes les cases. Ensuite, deuxième point commun : les deux ont lâché une moyenne supérieure à 30 points sur leurs trois derniers matchs. 33 pions de moyenne pour Donovan, qui a cartonné contre les Blazers (30 points), les Celtics (34) et les Cavaliers (35). 30,3 pour DeMar, qui a donné la leçon aux Hornets (28), aux Knicks (34) et aux Nets (29). Lourd ! Enfin, troisième point commun, les deux arrières ont su poser leurs cojones sur la table dans les moments importants pour faire gagner leur équipe respective. On pense notamment aux shoots de l’espace rentrés par Mitchell contre Boston, ainsi qu’aux quatrièmes quart-temps de DeRozan, toujours aussi létal quand il s’agit d’enchaîner les tirs mi-distance dans le money time. Les deux équipes de New York peuvent notamment en témoigner. Bref, c’est propre, et c’est mérité. C’est d’ailleurs une première pour les deux joueurs cette saison, qui succèdent à Devin Booker et Trae Young élus la semaine dernière. Donovan devient lui le deuxième joueur du Jazz à être élu après notre Rudy Gobert national en tout début de saison.

Cette récompense pour Mitchell, elle symbolise très bien sa montée en puissance actuelle après un début de saison un peu mitigé. Il y a encore une semaine et demi, on se demandait ce qui clochait chez Spida, auteur de trois matchs consécutifs fin novembre à moins de 16 points de moyenne et… 30% au tir. Donovan était donc dans le dur à l’image un peu de son équipe du Jazz mais ça y est, l’arrière des Mormons cartonne à nouveau. Pour DeMar, ce titre de joueur de la semaine est plus une validation, non seulement pour ses belles performances récentes mais aussi pour son superbe début de saison à Chicago. Ce qu’il a fait ces derniers jours, c’est ce qu’il fait depuis qu’il a débarqué chez les Bulls. Il score avec une efficacité remarquable (58,7% sur la semaine, quasiment 50% sur l’ensemble de la saison) et prend véritablement les choses en main dans le money time pour permettre aux Bulls d’enchaîner les wins, eux qui sont tout simplement deuxièmes de la Conférence Est à l’heure de ces lignes (bilan de 16 victoires pour 8 défaites). Pas pour rien qu’il squatte le Top 5 de nos deux premières éditions du MVP Ranking cette saison.

Donovan Mitchell et DeMar DeRozan récompensés, pas grand-chose à redire même s’il peut toujours y avoir quelques débats. Petite mention par exemple pour Jayson Tatum et Darius Garland à l’Est, qui ont bien cartonné la semaine dernière, ou encore Nikola Jokic, Dejounte Murray et Christian Wood à l’Ouest.

Source texte : NBA