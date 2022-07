Kevin Durant sur le départ, on continue nos petits dossiers concernant les événements qui ont marqué la carrière de l’ailier chez les Nets. Aujourd’hui, focus sur le match qui aurait peut-être pu tout changer, le Game 7 contre les Bucks lors des Playoffs 2021 dit le match de la « pointure en trop ». Imaginons un instant un scénario dans lequel KD n’aurait pas marché sur la ligne.

Pour ceux qui ont oublié ce célèbre match entre Milwaukee et Brooklyn, on vous refait un petit résumé vitef. On joue les demi-finales de Conférence Est en 2021 et le duo Bucks/Nets est au coude à coude avec une septième manche à disputer à… Brooklyn. La rencontre tient ses promesses et on arrive alors à la dernière possession. Brooklyn est en retard de deux points mais a le ballon pour égaliser. Le jeu des feintes et des écrans n’apporte aucun décalage mais la balle arrive finalement dans les mains de Kevin Durant. Bien pris par P.J. Tucker, l’ailier va nous sortir un shoot aussi difficile que légendaire pour faire passer son équipe devant à une seconde du terme de la partie. Devant ? Non, car le bout du pied de Kevin Durant touche la ligne à 3-points et les Nets ne font donc qu’égaliser. La prolongation qui suivra tournera à l’avantage des Bucks, lesquels fileront ensuite vers le titre quelques semaines plus tard.

KEVIN DURANT PUTAIN DE BORDEL DE MERDE pic.twitter.com/FubjSIGLYg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

Pourquoi donc parler de ce match en ce 8 juillet 2022 ? Tout simplement car on se dit que le scénario aurait pu être bien différent si le destin avait tourné en faveur des Nets lors de ce Game 7. Si Kevin Durant ne mord pas la ligne, Brooklyn se retrouve à +1 avec une seule seconde à jouer au chrono. Est-ce que ce n’est pas le futur champion Bucks qui passe à la trappe alors ? Si c’est le cas, ce sont les Nets qui retrouvent Trae Young et les Hawks en Finale de Conférence et potentiellement les Suns en Finales NBA. On ne peut évidemment pas refaire le passé mais ce shoot ouvre un nouvel éventail de scénarios dont celui de voir les Nets champions NBA 2021. Et si c’est le cas alors, est-ce que tout n’est pas différent ? James Harden a sa première bague et il n’a pas besoin de partir si vite là où l’herbe lui semble plus verte, Kevin Durant a prouvé qu’il pouvait gagner un titre sans être chez les Warriors, cela fait une sacrée différence. Même si Kyrie refuse le vaccin et complique les choses pour la défense du titre en 2022, l’essentiel est déjà assuré pour les uns et les autres. Après, on peut dire plein de choses en refaisant l’histoire avec des « si ». Il est possible que Chris Paul et les Suns s’occupent des Nets en Finale et que le bordel de cette saison 2021-22 se reproduise mais avec un préquel légèrement différent hein. On laisse les amoureux du what if se régaler.

Et si Kevin Durant n’avait pas marché sur la ligne lors du Game 7 contre les Bucks en 2021 ? Est-ce que les Nets auraient été champions ? Est-ce qu’on se retrouverait un an plus tard avec tout le monde qui quitte le navire à Brooklyn ? Incroyable comment une pointure de chaussure peut faire une grosse différence parfois.