Russell Westbrook. Chez les Spurs. Avec Gregg Popovich. Non, vous ne rêvez pas. La franchise de San Antonio pourrait éventuellement récupérer le numéro zéro des Lakers durant l’été, selon Eric Pincus du Bleacher Report. Les Éperons pourraient en effet servir de pivot dans un trade entre Nets et Lakers intégrant Kyrie Irving. C’est pas clair cette histoire hein… alors posez-vous et on fait le point ensemble.

Tout les chemins mènent à Rome. Voici une phrase sans doute moult fois prononcée par tous nos aïeux. Ça vous dirait de la dépoussiérer ? Allez, on va l’adapter à la NBA. Bon alors, ça donnerait « Tous les trades de la Free Agency 2022 mènent à Brooklyn« . Oui parce que cet été quand même, depuis que M’sieur Durant a annoncé qu’il voulait se faire la cerise de la Big Apple, c’est un peu le souk. Toutes les équipes ont momentanément stoppé leur balai d’échanges et signatures pour essayer de regarder ce qu’il serait possible de faire afin de s’attacher les services du grand Kevin. Chez les Lakers, c’est un peu différent. Si bien sûr Jeanie Buss et son équipe ont certainement jeté un oeil aux différentes possibilités, c’est Kyrie Irving qui intéresserait LeBron James l’équipe en premier lieu. À prendre avec des pincettes car ces dernières heures, les négociations entre Los Angeles et Brooklyn semblent avoir pris un peu de plomb dans l’aile selon Shams Charania. Il ne faut pas oublier que tout mouvement d’Uncle Drew sera aussi conditionné par un départ de Durant. Dans cette perspective, les Spurs pourraient rentrer dans l’équation. Comment ? Et bien en absorbant le contrat de Westbrook et en se chargeant d’envoyer un paquet cadeau chez les Nets. Dans ce cadeau ? On ne dit rien, c’est le principe d’une surprise. On plaisante, celui ci pourra sans doute contenir une trade exception à la hauteur du salaire de Kyrie la saison prochaine. L’idée ? Utiliser cet atout pour ensuite faire venir un gros poisson contre une poignée de moules et une carte postale.

Latest @BleacherReport San Antonio Spurs May Hold Keys to a Kyrie Irving-Russell Westbrook Trade https://t.co/evlE2or47U — Eric Pincus (@EricPincus) July 8, 2022

Et pour les Spurs, ça avancerait à quoi d’avoir un Russ dans le groupe ? Et bien deux options : soit Gregg Popovich le conserve malgré son salaire titanesque – 47,1 millions de Dollars la saison prochaine – et en fait son porteur de balle titulaire. L’idée est cohérente, car Westbrook a quand même accumulé un belle petite expérience en NBA depuis une décennie et valoriser ça auprès des jeunes Spurs pourrait accélérer leur développement déjà très efficace. Le désavantage, c’est qu’avec une telle fiche de paie… il sera compliqué d’envisager un autre transfert dans la saison. L’autre possibilité ? Que San Antonio rachète le contrat de Brodie et le libère dans la foulée. Les années suivantes seront certes polluées par le contrat mais les Spurs auront une grosse flexibilité dès que celui ci aura été épongé. Et si vous avez tout suivi correctement, cela permettra aussi de se renforcer dans la saison si le projet venait à produire des résultats plus vite que prévu.

Alors, viendra ou viendra pas ? L’arrivée de Westbrook à San Antonio est encore des plus hypothétiques, mais c’est quelque chose qu’il convient quand même de considérer. En tout cas, ça fait toujours un sujet de conversation à l’heure d’un bon barbecue estival et ça c’est la régalade.

Source : The Bleacher Report.