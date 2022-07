Après une année entière passée sans jouer, Aron Baynes va participer dans les prochaines heures à des workouts avec plusieurs franchises NBA. Un pas de plus vers un retour au plus haut niveau inespéré pour le pivot de 35 ans, qui aurait pu se retrouver paralysé à vie après une grave blessure à la moelle épinière contractée pendant les Jeux Olympiques l’été dernier.

C’est la bonne nouvelle de cette fin de semaine ! Dans les prochaines heures, Aron Baynes va participer à des sessions d’entrainement avec plusieurs franchises dans le but d’obtenir un contrat en NBA. Un possible retour dans la Grande Ligue qui tient du miracle quand on sait les épreuves que l’Australien a dû traverser ces derniers mois. Comme on vous l’avait raconté en début d’année, Baynes a frôlé la catastrophe l’été dernier, en plein milieu des JO de Tokyo. Déjà victime d’une sale chute en retombant sur le cou et la tête dans un match face au Nigéria, le pivot quitte ses coéquipiers quelques jours plus tard contre l’Italie pour faire un tour au vestiaire. Mais il ne reviendra pas, et son staff le retrouvera couché sur le sol, inconscient, quelques minutes plus tard. Dans l’incapacité de bouger même après avoir repris connaissance, le joueur de 35 ans va apprendre une très mauvaise nouvelle à la suite des examens qu’il passera : sa moelle épinière est touchée et il risque de passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Après 10 jours de gros efforts, Baynes parvient à se remettre dans un état suffisant pour rentrer dans son pays et commencer une rééducation. Un long travail débute alors, sans l’assurance de pouvoir récupérer un jour toutes ses capacités physiques…

A year after a freak fall at the Olympics left him unable to walk and in hospitals for months, veteran NBA center Aron Baynes has recovered and will work out for NBA teams tomorrow in Las Vegas: https://t.co/spysXU1yLl — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) July 7, 2022

Mais on connaît le bonhomme, c’est un battant. Poussé par le soutien de ses proches, l’ancien des Celtics travaille comme un acharné pour récupérer le maximum de ses capacités motrices et se rapprocher du rêve lointain d’un retour en NBA. Ses efforts paient, les progrès sont énormes et il se remet, étape par étape, sur le chemin d’un rythme de vie normal : au bout de trois mois, il peut à nouveau courir. Il reprend aussi les séances de shooting, six mois après son accident. D’ailleurs, le bon déroulement de sa rééducation semble laisser place à un espoir fou depuis quelques heures. D’après les dernières infos rapportées par ESPN, Aron Baynes se rapprocherait sérieusement d’un retour en NBA. Le pivot a récupéré suffisamment d’aptitudes physiques pour relancer sa carrière de basketteur et des rendez-vous avec plusieurs franchises ont déjà été calés à Las Vegas. L’occasion de montrer à pas mal de monde qu’il peut encore apporter dans un rôle de pivot rugueux près du cercle. Le Boomer avait aussi montré de gros progrès au shoot longue distance ces dernières années, rendant son profil encore plus intéressant. S’il parvient à dissiper tous les doutes autour de sa santé, l’Australien pourrait bien voir plusieurs équipes faire appel à ses services. On pourrait difficilement imaginer plus belle fin pour ce comeback inespéré.

Aron Baynes le sait, il revient de loin. Après avoir traversé l’épreuve de toute une vie, le pivot se rapproche d’un retour assez miraculeux en NBA. À 35 ans et après ce qu’il a vécu, la signature d’un nouveau contrat dans la Grande Ligue ressemblerait à une belle récompense pour un homme qui n’a jamais rien lâché malgré les prédictions pessimistes des médecins.

Source : ESPN