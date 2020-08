Blake Griffin est contre une reprise de la saison NBA 2020-21 en décembre : en voilà un qui a pris goût aux vacances

La NBA a repris, oui mais pas pour tout le monde. Alors que de nombreux copains sont en train de s’éclater dans la bulle d’Orlando, Blake Griffin suit tout ça de l’extérieur et a donné son avis concernant le début de la saison régulière 2020-21, potentiellement prévu pour le mois de décembre. Pour lui, ce n’est pas le bon plan.

Avec toute cette agitation autour de la reprise de la saison et de la course aux Playoffs, on en oublierait presque les huit autres équipes actuellement en vacances. Et si certains joueurs doivent ronger leur frein en attendant la reprise, d’autres ne sont visiblement pas pressés. Après tout, des petites vacances prolongées, Blake Griffin ne dirait pas non. Celui qui a été blessé au genou gauche pour la énième fois cette saison ne serait pas contre un peu de repos en plus. Quoi qu’il en soit, BG a très clairement exprimé ses réserves sur une reprise le 1er décembre prochain, qu’il juge trop rapide étant donné que les Finales NBA 2020 se dérouleront lors de la première quinzaine d’octobre. Voici ce qu’il a déclaré via Samuel H. Quinn, de CBS Sports.

Spoke to Blake Griffin about next season potentially starting as early as December 1st, and he made it clear that he's against it.https://t.co/SOiGbygsdg pic.twitter.com/42w8w3LNwb — Samuel H. Quinn (@SamQuinnCBS) August 5, 2020

« Je ne pense pas que ça soit faisable. Il n’y aura pas assez de temps pour les gars qui auront non seulement joué au basket pendant plusieurs mois, mais aussi pour les gars qui auront évolué dans cette bulle depuis début juillet. Mentalement, ça va user tellement les joueurs qu’ils auront besoin de plus de temps que ça pour récupérer après les Finales. Je trouve que ça n’a pas de sens de se précipiter dans une saison sans la présence des fans. Je ne sais pas où nous en sommes dans ces discussions, mais le 1er décembre, avec un training camp le 10 novembre, pour moi ça n’a pas de sens. »

BG pas content. Mais la question se pose effectivement concernant la date de cette reprise, et les paramètres sont nombreux avec l’évolution de la situation sanitaire, la sécurité des joueurs, les Jeux Olympiques 2021… Comme le dit Samuel H. Quinn, certains rapports annoncent le 1er décembre comme Opening Night, mais rien n’est encore défini. La NBA pourrait également démarrer sa saison 2020-21 à Noël, histoire de nous faire un joli cadeau, et ça envisage même mars 2021 dans le cas où un vaccin ferait son apparition, ce qui pourrait permettre le retour des fans dans les salles. Beaucoup d’incertitudes donc. Le seul truc qui est sûr, c’est que le cerveau d’Adam Silver doit surchauffer, car entre la bulle et l’après-bulle, le commish a encore du boulot. Courage Adam, t’as réussi à nous convaincre que reprendre la NBA en pleine pandémie dans une bulle à Disney World était une bonne idée, tu devrais pouvoir trouver une date correcte pour démarrer la saison prochaine.

Les Playoffs n’ont pas encore commencé dans la bubulle mais on imagine qu’Adam Silver et ses copains réfléchissent déjà au meilleur moyen pour bien gérer la saison 2020-21, même s’il est évidemment très difficile de se projeter dans l’avenir. En tout cas, ils ont l’avis de Blake Griffin…

Source texte : Samuel H. Quinn, CBS Sports