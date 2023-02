Après avoir dégagé l’entraîneur Nate McMillan en début de semaine, les Hawks sont aujourd’hui à la recherche de son successeur. Et visiblement, les choses se précisent concernant l’ancien coach du Jazz Quin Snyder, priorité de la franchise d’Atlanta.

Quin Snyder, Kenny Atkinson, Charles Lee et encore quelques autres. Les noms n’ont pas tardé à fuiter concernant le potentiel successeur de Nate McMillan sur le banc d’Atlanta. Mais c’est bien l’ancien homme fort d’Utah qui retient aujourd’hui toute l’attention chez les Hawks.

D’après Shams Charania de The Athletic, Snyder est effectivement la cible numéro 1 des Faucons. Mieux que ça, les deux parties auraient déjà entamé les discussions mercredi et pourraient échanger une nouvelle fois lors des jours à venir. Quin serait en effet intéressé par le projet Atlanta, équipe talentueuse sur le papier mais décevante sur les parquets.

Hawks zeroing in on potential hiring of Quin Snyder as Atlanta’s new head coach, sources say. More: pic.twitter.com/JWpCHruFUi — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2023

Alors que la relation entre Coach McMillan et le meneur star Trae Young n’était plus vraiment au beau fixe, les Hawks sont conscients qu’ils ont besoin aujourd’hui d’un homme fort sur le banc pour donner le ton et amener du leadership. Quin Snyder, qui a fait du Jazz une équipe solide à l’Ouest durant ses huit années passées à Utah, coche pas mal de cases en ce sens. De plus, Snyder est déjà passé par la maison Atlanta puisqu’il était l’assistant de Mike Budenholzer durant la saison 2013-14. Autant de paramètres qui peuvent laisser penser à une arrivée prochaine de l’ancien coach du Jazz.

En attendant, c’est le coach intérimaire Joe Prunty qui aura les commandes de l’équipe. Les Hawks – actuellement 8e de l’Est avec un bilan de 29 victoires pour 30 défaites – vont reprendre leur saison régulière vendredi face à Cleveland, avant de jouer trois autres matchs à domicile contre Brooklyn, Washington et Portland.

Source texte : The Athletic