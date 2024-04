Les Celtics affronteront le Heat au premier tour des Playoffs !

C’est la première conclusion de ce deuxième match de play-in pour le Heat, avec le fait – évidemment – que les Bulls sont claqués au sol : Miami rejoint les Celtics au premier tour des Playoffs !

En 2020, Miami avait battu Boston en demi-finale de conférence, avec un contre iconique de Bam Adebayo sur Jayson Tatum dans le clutch. Il y a deux ans, les Celtics avaient battu Miami en finale de conférence, 4-3, avec un pied de Max Strus qui avait beaucoup fait parler. L’année dernière, le Heat avait battu Boston en finale de conférence, 4-3, un donné pour un rendu. Cette année c’est donc au premier tour que les deux franchises de l’Est se rencontrent, mais une info risque de rendre la série probablement moins attractive cette fois-ci…

On parle évidemment de la blessure de Jimmy Butler, l’homme à tout (très bien) faire du Heat. Touché au genou face aux Sixers mercredi soir, Buckets ratera plusieurs semaines de compétition et donc, au moins, l’intégralité de la série face à Boston et donc, fort logiquement, la fin de parcours de son équipe. Car, avec tout le respect du monde pour le Heat bien sûr, Boston semble bien mieux armé pour passer ce premier tour, fort d’une saison régulière passée à rouler sur la concurrence et donc d’une match-up très favorable en raison – notamment – de l’absence de Butler.

Début des hostilités demain soir dans le Massachussetts, avec un Heat au devant d’un immense défi, et des Celtics qui doivent préchauffer en attendant d’éventuelles bagarres un peu plus loin dans le temps. On part en tout cas sur un gros classique du printemps, alors roulez jeunesse, prudence aux C’s et bon chance au Heat.