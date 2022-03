March Madness – le récap de la journée de vendredi : Saint Peter’s se paye Purdue, les Peacocks joueront le Elite Eight !

Pas de repos pour la March Madness car il fallait encore jouer les quatre derniers matchs du Sweet 16 ce vendredi. Qui continue l’aventure, qui peut déjà préparer ses vacances ? Allez, c’est parti pour le récap.

Les scores

Purdue (#3) – Saint Peter’s (#15) : 64-67

Kansas (#1) – Providence (#4) : 66-61

UCLA (#4) – North Carolina (#8) : 66-73

Miami (#10) – Iowa State (#11) : 70-56

La surprise du chef

C’est la belle histoire de cette March Madness et on est obligés de parler d’eux tant Saint Peter’s régale tour après tour. Alors qu’ils ne sont que tête de série numéro 15, les Peacocks continuent de faire tomber du gros morceau. Le Kentucky de John Calipari au premier tour, Murray State au suivant et désormais Purdue ! Pour se débarrasser des Boilermakers, il aura fallu un combat de tous les instants et Saint Peter’s a longtemps été dans la position du chasseur. À force de ne pas réussir à faire un break, Purdue se fait surprendre au pire des moments, dans le money time. Daryl Banks III plante deux paniers à la suite et met les Peacocks à +4. Mason Gillis ramène Purdue à deux longueurs grâce à un énorme rebond offensif mais Daryl Banks, encore lui, ne se rate pas sur la ligne. Ça commence à sentir le sapin pour les Boilermakers mais la pépite Jaden Ivey plante une énorme bombe du parking. Il n’y a qu’un point d’écart à 8 secondes de la fin ! Edert réussit ses lancers pour les Peacocks mais Ivey peut envoyer tout ce beau monde en prolongation. Il file à toute vitesse mais son shoot ne fait que rebondir sur le cercle. Victoire Saint Peter’s !

C’est la première fois dans l’histoire de la NCAA qu’une tête de série numéro 15 atteint le stade de l’Elite Eight. Peu importe la suite désormais, les Peacocks sont déjà historiques. La cendrillon de la March Madness continue son rêve éveillée. Et pourquoi pas jusqu’au titre ?

La perf’ à retenir

Le gros coup de chaud nous est venu du choc de la nuit en NCAA, un joli classique entre UCLA et North Carolina. Les deux prestigieuses universités avaient rendez-vous au Wells Fargo Center pour un duel haut en couleur. Un choc qui a débouché sur la victoire des Tar Heels. Les chouchous de Michael Jordan ont profité de la montée en puissance de Caleb Love. Limité à seulement 5 points en première période, le guard va mettre toute son équipe sur ses épaules au retour des vestiaires. Gros drives, finition avec contact, une pluie de 3-points avec ou sans main devant le visage, Love devient injouable et plante 25 pions sur la seule seconde mi-temps. Alors que UCLA avait réussi à reprendre le lead en fin de match, il enchaine deux gros tirs de loin avant d’aller finir le boulot sur la ligne des lancers. Une perf XXL.

Le moment sympa

On parle beaucoup de Saint Peter’s mais il y avait aussi une autre belle histoire cette nuit. Miami a tranquillement géré Iowa State, grâce notamment à un Kameron McGusty en feu, et les Hurricanes se sont qualifiés pour le Elite Eight pour la première fois de leur histoire ! Cela méritait bien une célébration digne de ce nom et c’est le coach Jim Larrañaga, 72 ans, qui a eu droit à la douche au moment de rejoindre le vestiaire. On appréciera le petit pas de danse de l’homme à la palette pour accompagner ses jeunes ouailles.

Les perfs des principaux prospects

Jaden Ivey (Purdue) : 9 points (4/12 au tir, 1/6 de loin), 8 rebonds et 2 passes face à Saint Peter’s.

Les highlights

CALEB LOVE ARE YOU SERIOUS!?!?! 28 PTS ON THE NIGHT FOR @UNC_Basketball! | #MarchMadness pic.twitter.com/bokxwrYxBQ — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 26, 2022

"YA GOTTA LOVE IT!" CALEB LOVE FROM WAY OUT 🎯 #MarchMadness pic.twitter.com/Z0JBgUluxU — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 26, 2022

BRADY MANEK ELEVATES FOR THE PUTBACK 💥#MarchMadness pic.twitter.com/F9uuac9Nuz — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 26, 2022

OCHAI SLAMS IT HOME❗️😨 Jayhawks are feeling it #MarchMadness pic.twitter.com/FcIvwyaeM4 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 26, 2022

Le programme de samedi

0h : Villanova (#2) – Houston (#5)

1h50 : Duke (#2) – Arkansas (#4)

Le Sweet 16 c’est déjà fini et on attaque dès ce samedi le Elite Eight avec deux belles rencontres. Coach K et Duke vont-ils atteindre le Final Four ? Réponse la nuit prochaine.