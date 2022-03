NBA Top 10 du jour : Luka Doncic nous offre sa version du petit pont, on n’est pas footeux mais on valide fort

On a eu le droit à une bien belle nuit et, forcément, il y a des highlights à partager. Un petit Top 10 des plus belles actions ? Allez, on se fait ça de suite !

Donovan Mitchell qui shoote depuis chez Michael Jordan. Forcément, ce sont les Hornets qui ont payé les pots cassés.

Cade Cunningham nous offre sa propre version de la statue de la liberté, tout en puissance bien entendu.

Jimmy Butler claque son hommage à Dirk Nowitzki avec ce one-legged fadeaway. Sacrément classe mais pas suffisant pour battre les Knicks.

Les Warriors dorment sur les remises en jeu et Trae Young fait donc jouer sa malice pour servir De’Andre Hunter tout seul sous le cercle.

Miles Bridges explose du cercle, épisode 3456. Pas de LaMelo Ball à la passe mais une explosivité digne des plus grands dunkeurs.

C’est déjà rare de voir Draymond Green shooter alors s’il se prend des gros contres comme ça à chaque fois, ça va pas l’encourager. Beau boulot Onyeka Okongwu !

La tornade Rui Hachimura s’est abattu sur Isaiah Stewart. Attention, c’était sacrément violent.

Karl-Anthony Towns explose Maxi Kleber. Comment on dit poster en allemand déjà ?

Jalen Green sort le gros windmill en plein match et Houston a même gagné un match. Les fans des Rocket en plein délire.

Luka Doncic a encore fait parler sa magie cette nuit. La passe entre les jambes de Taurean Prince pour servir un Maxi Kleber qui n’a plus qu’à finir. Luka Magic !

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 du matin. Pour les images, on vous laisse cliquer juste en-dessous et nous, on se dit à très vite pour parler ballon orange !